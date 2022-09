Întâlnirea tinerilor din Arhiepiscopia Sibiului

O nouă ediţie a Întâlnirii Tinerilor Ortodocşi (ITO) din Arhiepiscopia Sibiului va avea loc în perioada 10-11 septembrie 2022, în Municipiul Braşov. Grupuri de tineri din toate cele zece protopopiate ale Arhiepiscopiei Sibiului, precum şi 20 de tineri ucraineni refugiaţi în Braşov sau împrejurimi vor participa la activităţile ITO din acest an organizate de Asociația de Cultură și Conservarea Patrimoniului și Tradițiilor Brașovul Vechi, sub înaltul patronaj al Arhiepiscopiei Sibiului, într-un proiect cultural cofinanțat de Primăria Brașov, în colaborare cu Protopopiatul Brașov, Universitatea „Transilvania” şi Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Braşov, precum și alte instituții și societăți comerciale. Pe lângă cei 50 de voluntari înscrişi la ITO Braşov 2022, peste 150 de tineri din oraşul de sub Tâmpa vor fi prezenţi la activităţi şi îi vor ajuta pe participanţi să se simtă ca acasă.

Conform organizatorilor, evenimentul răspunde nevoii tinerilor de comuniune, de comunicare față către față, după perioada de solitudine cauzată de Covid-19, dar și nevoii de integrare a tinerilor ucraineni prezenți în Brașov, care poartă o mare rană în suflet produsă de războiul din țara lor și trec prin suferința părăsirii țării și a casei natale.