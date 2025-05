Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Oltenia a avut loc la Craiova

În perioada 8‑11 mai, a avut loc la Craiova Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Oltenia, ediția 2025. Tinerii misionari reprezentând eparhii din această mitropolie și nu numai au participat în Cetatea Băniei la un program divers, care a inclus o conferință duhovnicească susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, ateliere de lucru, vizite tematice și program liturgic.

La Biserica „Adormirea Maicii Domnului”‑Madona Dudu din Craiova a avut loc vineri, 9 mai, deschiderea evenimentului Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Oltenia, ediția 2025. Deschiderea oficială a fost binecuvântată prin Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În continuare a avut loc slujba de Te Deum în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care a transmis cuvântul de binecuvântare și de învățătură tinerilor participanți.

„Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi toți, cei care ați venit cu inimi curate și doritoare de adevăr la această frumoasă și luminoasă întâlnire a tinereții sub semnul Evangheliei lui Hristos! Cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos: «Tinere, scoală‑te și urmează‑Mi!» (cf. Marcu 10, 21) nu sunt doar o chemare a trecutului, ci rămân o invitație vie, adresată fiecăruia dintre voi. Ele stau la temelia propovăduirii Evangheliei și sunt începutul unei vieți noi: viața trăită în lumină, în adevăr și în Hristos. Noi suntem din planul lui Dumnezeu, chiar dacă ne naştem sub povara păcatului strămoşesc, totuşi ne aflăm sub binecuvântarea lui Dumnezeu. În lumina Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos noi ne întărim, credem şi ne mântuim, lumina care a biruit iadul şi ne‑a fost lăsată nouă să ne desăvârşim. Voi aţi venit aici să vă împărtăşiţi, să fiţi în comuniune, să comunicaţi, ceea ce este o binecuvântare pentru noi”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Din partea Patriarhiei Române a fost prezent Mihai Paraschiv, inspector patriarhal în cadrul Sectorului teologic‑educațional. De asemenea, din partea autorităților locale au fost prezenți: Marian Daniel Păloiu, viceprimarul Craiovei; Dan Diaconu, prefectul județuțui Dolj; prof. Daniel Alexandru Ion, inspector școlar general; și prof. Iuliana Gheorghe, inspector şcolar de specialitate, disciplina Religie.

La deschidere au participat aproximativ 450 de tineri, proveniți din următoarele delegații: Episcopia Slatinei și Romanaților, conduși de părintele consilier eparhial Constantin Nicolae Sandu și părintele inspector eparhial Nicolae Tița; Episcopia Severinului și Strehaiei, conduși de consilier eparhial Mihai Corcodel și inspector eparhial, Gabriel Lupu; Episcopia Basarabiei de Sud, conduși de părintele Alex Filip Daniel; Episcopia Caransebeșului; ASCOR București, ASCOR Cluj, ASCOR Timișoara, ASCOR Sibiu, ASCOR Târgoviște, ASCOR Constanța, ASCOR Craiova, ASCOR Târgu‑Jiu; Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

Sâmbătă 10 mai, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova și a susținut, la Filarmonica Oltenia din Craiova, conferința cu titlul: „Tinere, nu ești singur în luptă: Sfântul Ioan Valahul - prietenul celor ce cad și se ridică”. Ediția Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Oltenia 2025 a fost dedicată Sfântului Mucenic Ioan Valahul, ocrotitorul tineretului oltean, prăznuit în data de 12 mai.

Duminică, 11 mai, a avut loc la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”‑Madona Dudu din Craiova, Sfânta Liturghie și festivitatea de încheiere a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Oltenia. Soborul de preoți a fost condus de părintele Dan Camen, consilier administrativ, care a transmis cuvântul de învățătură tinerilor și credincioșilor prezenți. Răspunsurile la strană au fost date de membrii corului Catedralei Episcopale din Drobeta‑Turnu Severin. La final, părintele Florin Mihail, președintele Asociației Vasiliada Craiova, a rostit rugăciunile de mulțumire și călătorie pentru participanții la ITO Oltenia 2025.

Ziua a continuat cu agapa frățească, moment în care tinerii au avut prilejul să își mărturisească gândurile și experiențele după această întâlnire. De asemenea, părintele Ionel Ungureanu, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, a transmis tinerilor prezenți un cuvânt duhovnicesc, în care a accentuat nevoia de aprofundare a relației personale cu Dumnezeu prin trei atitudini: programul de rugăciune, participarea la viața liturgică a Bisericii, citirea Sfintei Scripturi și a literaturii creștine. De asemenea, Mihai Paraschiv, inspector patriarhal, le‑a transmis participanților mesajul: „Felicităm organizatorii pentru acest eveniment dedicat tinerilor, și chiar dacă efortul este mare, binecuvântarea pe care o simțim cu toții în aceste zile, ne încurajează să mergem mai departe și să continuăm lucrarea”.

Parteneri în organizarea Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Oltenia au fost: Primăria Craiova, Consiliul Județean Dolj, Asociația Vasiliada, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Liceul „Traian Vuia”, Colegiul „Ștefan Odobleja”, Seminarul Teologic Ortodox Liceul Teologic din Târgu‑Jiu, Protoieriile din Arhiepiscopia Craiovei, Paraclisul Mitropolitan Madona Dudu, ASCOR Craiova, Grupurile Parohiale: Tineri Maicii Domnului, Sfinții Martiri Brâncoveni și Brândușa.

La finalul întâlnirii, părintele Ștefan Bărbulescu, consilier al Sectorului de tineret și catehizare, a transmis: „Îi mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei pentru binecuvântarea și sprijinul de a organiza Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Oltenia, ediția 2025. Este o premieră organizarea evenimentului pe o durată de patru zile cu un program amplu și diversificat. Ne bucurăm că am reușit să organizăm prima ediție în cinstea Sfântului Mucenic Ioan Valahul, ocrotitorul tineretului oltean, prăznuit în Biserica noastră la data de 12 mai. Le suntem recunoscători tuturor colaboratorilor, partenerilor și voluntarilor noștri, care au făcut posibilă această întâlnire, prin implicarea și devotamentul lor exemplar. Echipa de organizare a fost cheia succesului și în acest an. Tinerii ne‑au mărturisit că s‑au simțit bine, că pleacă zidiți sufletește după ITO Oltenia și sunt nerăbdători să se reîntoarcă”.