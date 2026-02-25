Întâlnirile „Căile pocăinței” la Parohia Apărătorii Patriei I din Capitală

În primele cinci duminici ale Postului Mare, în perioada 1‑29 martie, Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae”-Apărătorii Patriei I din București va organiza cea de‑a treia ediție a programului catehetic‑duhovnicesc „Căile pocăinței”. Proiectul parohial propune credincioșilor bucureșteni prelegeri și conferințe susținute de personalități în domeniile teologiei, medicinei și artelor, precum și proiecții de filme creștine. Acestea vor fi susținute începând cu ora 18:00, imediat după slujba Paraclisului Maicii Domnului.

Părintele Iulian Scoipan, parohul bisericii, îi invită pe toți credincioșii să participe la conferințele organizate în lăcașul de cult. „Având în vedere tematica Anului omagial al pastorației familiei creștine, precum și pe cea a Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), am încercat ca, prin prisma acestor două direcții generale, să abordăm teme care, pe de o parte, să ne învețe modalități practice de a face față provocărilor la care este supusă familia creștină, iar pe de altă parte, să ne ajute să învățăm din viața acestor sfinte femei canonizate. Trebuie să tragem concluzii care sunt practice în viața fiecăruia dintre noi, nu doar în viața femeilor și a mamelor, ci și a oricărui credincios”, a explicat părintele paroh pentru TRINITAS TV.

Programul din acest an va cuprinde următoarele conferințe: 1 martie - Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei), tema „Grija părintească, între hiperprotecție și neglijență”, susținută de părintele paroh Mihai Gojgar, de la Parohia „Sfântul Dumitru”-Poștă, Protoieria Sector III Capitală; 8 martie - Duminica a 2-a din Post (a Sfântului Ierarh Grigorie Palama), cu titlul „Ce ne spun Sfinții Părinți despre viețuirea femeii creștine?”, susținută de părintele Narcis Stupcanu, de la Parohia „Sfânta Vineri”-Berceni, Protoieria Sector 4 Capitală; 15 martie - Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci), tema „Viața ca o cruce - pastorația și pătimirea Părintelui Iulian Stoicescu”, susținută de Grigore Popescu‑Muscel; 22 martie - Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul), cu titlul „Importanța vieții duhovnicești a mamei pentru copiii născuți și nenăscuți”, susținută de părintele Nicolae Tănase, de la Parohia Valea Plopului, Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova; 29 martie - Duminica a 5-a din Post (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca), cu titlul „Chipuri ale sfințeniei feminine - modele actuale de viață creștină”, susținută de Ani‑Eliza Busuioc, redactor la revista „Chemarea credinței” a Patriarhiei Române.

Mai multe detalii găsiți pe site‑ul parohia‑aparatorii‑patriei.ro.