Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Ioan Slavici comemorat în satul său natal

Ioan Slavici comemorat în satul său natal

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 18 August 2025

La biserica ortodoxă din satul arădean Șiria, localitatea natală a scriitorului Ioan Slavici, a avut loc duminică, 17 august, un eveniment comemorativ prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la trecerea acestuia la Domnul, eveniment la care au luat parte trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

La biserica parohială din localitatea Șiria, județul Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, și a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, luând parte totodată numeroși credincioși, printre ei aflându‑se și reprezentanți ai autorităților locale.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a tâlcuit pasajul evanghelic duminical ce relatează minunea vindecării fiului lunatic (Matei 17, 14‑23), arătând că adevărata vindecare, fie trupească, fie sufletească, vine prin credință statornică, prin rugăciune sinceră și prin post. După Sfânta Liturghie, cei trei ierarhi și soborul slujitor au oficiat slujba Parastasului spre pomenirea marelui scriitor Ioan Slavici, vrednic fiu al acestui sat.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a evocat personalitatea lui Ioan Slavici, subliniind importanța operei sale literare ce zugrăvește chipul autentic al satului românesc și rămâne o mărturie vie a spiritualității neamului. În încheiere, Părintele Arhiepiscop Timotei a adresat mulțumiri Mitropolitului Banatului pentru prezență, precum și autorităților locale și județene pentru buna colaborare și implicarea în desfășurarea acestui eveniment comemorativ. Primarul comunei Șiria, Valentin Bot, a adus de asemenea cuvinte de mulțumire celor trei ierarhi, subliniind importanța prezenței lor la Șiria, pentru a doua oară, spre cinstirea memoriei scriitorului.

Printre cei prezenți s‑au mai numărat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad; Mihai Pașca, prefectul județului Arad; Ciprian Demeter, consilier al ministrului culturii; Teodor Cilan, rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, precum și alte oficialități, informează site‑ul arhiepiscopiaaradului.ro.

Citeşte mai multe despre:   IPS Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului  -   PS Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului  -   IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului  -   Ioan Slavici  -   comemorare
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri