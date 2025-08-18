Ioan Slavici comemorat în satul său natal

La biserica ortodoxă din satul arădean Șiria, localitatea natală a scriitorului Ioan Slavici, a avut loc duminică, 17 august, un eveniment comemorativ prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la trecerea acestuia la Domnul, eveniment la care au luat parte trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

La biserica parohială din localitatea Șiria, județul Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, și a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, luând parte totodată numeroși credincioși, printre ei aflându‑se și reprezentanți ai autorităților locale.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a tâlcuit pasajul evanghelic duminical ce relatează minunea vindecării fiului lunatic (Matei 17, 14‑23), arătând că adevărata vindecare, fie trupească, fie sufletească, vine prin credință statornică, prin rugăciune sinceră și prin post. După Sfânta Liturghie, cei trei ierarhi și soborul slujitor au oficiat slujba Parastasului spre pomenirea marelui scriitor Ioan Slavici, vrednic fiu al acestui sat.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a evocat personalitatea lui Ioan Slavici, subliniind importanța operei sale literare ce zugrăvește chipul autentic al satului românesc și rămâne o mărturie vie a spiritualității neamului. În încheiere, Părintele Arhiepiscop Timotei a adresat mulțumiri Mitropolitului Banatului pentru prezență, precum și autorităților locale și județene pentru buna colaborare și implicarea în desfășurarea acestui eveniment comemorativ. Primarul comunei Șiria, Valentin Bot, a adus de asemenea cuvinte de mulțumire celor trei ierarhi, subliniind importanța prezenței lor la Șiria, pentru a doua oară, spre cinstirea memoriei scriitorului.

Printre cei prezenți s‑au mai numărat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad; Mihai Pașca, prefectul județului Arad; Ciprian Demeter, consilier al ministrului culturii; Teodor Cilan, rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, precum și alte oficialități, informează site‑ul arhiepiscopiaaradului.ro.