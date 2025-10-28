Lansare de proiect la Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași

Joi, 23 octombrie, la paraclisul Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași, a avut loc conferința de presă dedicată lansării proiectului transfrontalier „Drumul Istoriei și Tradițiilor: Iași-Soroca”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027.

Evenimentul a marcat începutul unui demers de suflet, care își propune să unească prin cultură, tradiție și credință două comunități surori - cea din Iași și cea din Soroca - pentru a reda frumusețea și bogăția moștenirii comune din spațiul românesc de pe ambele maluri ale Prutului.

Proiectul urmărește promovarea patrimoniului cultural și dezvoltarea turismului sustenabil în zona transfrontalieră Iași-Soroca, prin activități care vor sprijini conservarea și valorificarea elementelor identitare comune. Totodată, prin acest proiect se urmărește restaurarea Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași, un monument de o mare valoare spirituală și istorică, aflat într‑o stare avansată de degradare, pentru a‑i reda frumusețea și rolul de centru cultural și religios al comunității.

De asemenea, inițiativa va încuraja schimburile culturale și spirituale dintre tinerii din cele două regiuni, consolidând cooperarea și prietenia între România și Republica Moldova.

Părintele Dumitru‑Gică Păduraru, de la Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril”, a subliniat importanța acestui proiect în contextul actual: „Este un prim pas pentru demararea unui proiect ambițios - un proiect transfrontalier cu finanțare europeană, dedicat restaurării și conservării acestui monument istoric al Iașiului.

Precizăm că biserica are o vechime de peste 350 de ani și este unul dintre cele mai afectate monumente din municipiul Iași. Conferința de astăzi a reunit persoane interesate, care, de‑a lungul timpului, ne‑au sprijinit în diferite moduri pentru a putea face pașii necesari punerii la punct a proiectului și a întregii documentații aferente”.

Iulia Cojocaru, manager de proiect, a declarat că inițiativa reprezintă un proiect de suflet, menit să redea strălucirea Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași și să întărească legăturile culturale și spirituale dintre România și Republica Moldova: „Este un proiect frumos, un proiect de suflet, care se va desfășura pe durata a 24 de luni calendaristice. Avem o finanțare obținută prin intermediul Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova și suntem onorați să facem parte din această colaborare, considerând că rezultatele vor fi pe măsură.

În primul rând, ne aflăm aici, lângă Biserica «Sfinții Atanasie și Chiril», un obiectiv pe care ni‑l dorim din tot sufletul să fie restaurat, pus în valoare și redat comunității. În același timp, există și componenta moldovenească a proiectului nostru. Acolo avem parteneri de nădejde, care vor desfășura, la rândul lor, o serie de acțiuni, printre care se numără amenajarea unui centru de pelerinaj și a unui centru integrat pentru promovarea turismului, pe ambele maluri ale Prutului”.

La rândul său, managerul de proiect Cristian Matachi a explicat stadiul lucrărilor și eforturile depuse în ultimii ani pentru salvarea monumentului istoric: „Până acum, în anul 2025, am reușit să aducem Biserica «Sfinții Atanasie și Chiril» din Iași într‑o stare minimă de siguranță, prin lucrări de consolidare realizate la nivelul acoperișului, al centurii superioare și al celor trei abside - absida Altarului și cele două abside laterale.

Din anul 2017, principalul nostru obiectiv a fost să oprim procesul de degradare și riscul iminent de prăbușire a bisericii. Expertul care a efectuat expertiza tehnică a monumentului a constatat atunci că edificiul prezenta un pericol real de colaps, iar accesul credincioșilor în interior era interzis din motive de siguranță”.

La finalul conferinței, participanții au exprimat speranța ca acest „drum al istoriei și tradițiilor” să devină și un drum al comuniunii și al unității în credință, contribuind la păstrarea moștenirii culturale a poporului român în spațiul european.