Lansarea documentarului TRINITAS TV despre viața și jertfa Sfântului Iraclie din Basarabia

Data: 23 Septembrie 2025

Sâmbătă, 20 septembrie, la Cineplex Loteanu din Chișinău a avut loc premiera documentarului „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia”, realizat de Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române, dedicat vieții Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia. Evenimentul s‑a desfășurat în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, alături de alți ierarhi, clerici, istorici, profesori și numeroși credincioși de pe ambele maluri ale Prutului.

Au participat, de asemenea, Preasfințiții Părinți Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, precum și membri ai familiei sfântului și interpreți implicați în reconstituirile istorice din film.

În cadrul proiecției, Preasfințitul Părinte Veniamin a evocat viața și jertfa Sfântului Iraclie, subliniind faptul că documentarul reprezintă nu doar o mărturie artistică, ci și o lucrare de recuperare a adevăratei istorii a Bisericii din Basarabia în secolul trecut. Ierarhul a amintit și minunea din 16 august 2022, când din moaștele sfântului a izvorât mir, semn prin care Dumnezeu a făcut cunoscută sfințenia vieții sale.

Totodată, a mulțumit celor care au sprijinit realizarea filmului - Trinitas TV, TVR Chișinău, Institutul de Istorie, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, cercetătorilor și familiei sfântului -, subliniind contribuția deosebită a Ninei Negru, care a documentat cu minuțiozitate viața cuviosului mărturisitor.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, a adresat cuvinte de recunoștință Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, echipei TRINITAS TV și tuturor partenerilor implicați, evidențiind valoarea acestui film ca act de memorie spirituală și identitară pentru românii din Basarabia.

Membrii echipei de producție și partenerii instituționali au primit icoane ale Sfântului Iraclie și diplome de onoare, ca semn de apreciere pentru implicarea lor. În încheiere, ierarhii au invitat credincioșii să se apropie cu evlavie de moaștele Sfântului Iraclie, care se păstrează la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău și la Centrul eparhial din Cahul.