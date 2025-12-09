Lansarea la Craiova a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul - Sfântul Ilie Tesviteanul”

Data: 09 Decembrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, joi, 4 decembrie, a avut loc la Craiova lansarea, la nivel local, a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul - Sfântul Ilie Tesviteanul”, inițiat de Patriarhia Română și dedicat sprijinirii copiilor și tinerilor din comunități vulnerabile, conform mitropoliaolteniei.ro.

Proiectul are ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale și a dezvoltării educaționale pentru 5.850 de copii proveniți din zone izolate sau defavorizate ale României.

În cadrul programului vor fi organizate lunar activități educaționale, ateliere tematice și extracurriculare în cele 117 centre locale din țară, precum și tabere și excursii tematice la Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”. Prin aceste inițiative, proiectul urmărește să îi sprijine pe copii să rămână „pe calea cea bună”, oferindu‑le repere educaționale, morale și comunitare solide.

Lansarea proiectului a avut loc în prezența reprezentanților Patriarhiei Române, responsabili la nivel național și local pentru implementarea programului „Centrul de activități cu tineretul - Sfântul Ilie Tesviteanul”: pr. Florin Marica, managerul proiectului; pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu, expert în educație parentală; pr. Marius Ștefan Ciulu, coordonator regional. La întâlnire au participat aproximativ 40 de invitați: angajați ai Centrului eparhial, reprezentanți ai autorităților locale, protoierei, preoți, profesori, educatori, asistenți sociali, reprezentanți ai Asociației Vasiliada, ASCOR Craiova, ASCOR Târgu Jiu, precum și delegați ai Partidei Romilor.

Evenimentul a fost moderat de pr. Ștefan Bărbulescu, consilier eparhial la Sectorul de tineret și catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei, care a prezentat agenda zilei și a subliniat importanța proiectului pentru comunitățile locale.

Pr. Florin Marica, managerul proiectului, a prezentat structura și obiectivele principale, menționând că inițiativa beneficiază de finanțare europeană și se va desfășura pe o perioadă de 48 de luni, între 1 septembrie 2025 și 31 decembrie 2029, la nivel național.

Proiectul se va implementa prin două componente majore: construirea centrului sportiv și cultural din Pantelimon, județul Ilfov, cu o valoare estimată la aproximativ 25 milioane de euro, și derularea atelierelor tematice și extracurriculare în cele 117 centre educaționale din întreaga țară, menite să sprijine dezvoltarea copiilor și tinerilor proveniți din comunități vulnerabile.

În cuvântul său, pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu a evidențiat rolul fundamental al educației în viața copiilor. Părintele profesor a făcut referire la Scriptură și la Sfântul Vasile cel Mare, comparând resursele financiare ale proiectului cu „o comoară pe care Biserica trebuie să o investească în tineri și în sprijinirea societății”.

Pr. Marius Ștefan Ciulu, coordonator regional, a pus în lumină impactul concret al proiectului în comunități: „Vă invit să ne gândim la chipurile acestor copii, greu încercați de viață, care vor beneficia de sprijin real. Activitățile le vor oferi suport emoțional, alături de gustările primite la fiecare întâlnire, rechizite, echipament sportiv, excursii, două tabere la Centrul Sfântului Ilie și numeroase premii. Cei 200 de copii din Arhiepiscopia Craiovei vor porni într‑o călătorie de 46 de luni, pe care nu o vor uita niciodată, alături de Biserică, școală și comunitate. Va fi un calendar al bucuriei, cu 192 de întâlniri în care vor învăța lucruri noi și ziditoare.”

Proiecția filmului de prezentare a oferit o imagine detaliată asupra obiectivelor proiectului, a activităților planificate și a grupului‑țintă. Au urmat mărturiile preoților coordonatori - pr. Ionuț Ciungu, pr. Marius Breană, pr. Cătălin Glăvan și pr. Ștefan Bărbulescu - care au împărtășit experiențe din activitatea cu tinerii și au subliniat beneficiile pe care programul le aduce atât copiilor, cât și comunităților parohiale. Proiectul va începe propriu‑zis în luna martie 2026 și își propune ca fiecare copil beneficiar să simtă iubirea Domnului Iisus Hristos și grija Bisericii pentru el.

Centrul național, situat în orașul Pantelimon, județul Ilfov, este conceput ca un spațiu emblematic la nivel național și va găzdui activități educaționale nonformale, social‑culturale și sportive. Complexul va fi construit pe o suprafață de aproximativ 100.000 mp și va include: spații de cazare, cantină, centru de conferințe, bibliotecă, săli de lectură, ateliere de pictură și educație muzicală, laboratoare de științe, sală de spectacole, săli de lucru, spații pentru experimente, sală de sport multifuncțională, terenuri sportive, pistă de biciclete și zone de joacă în aer liber - toate menite să sprijine dezvoltarea integrată a copiilor și tinerilor participanți.

La nivelul Arhiepiscopiei Craiovei, patru parohii au fost selectate pentru a participa în cadrul programului național, acestea remarcându‑se prin activitatea constantă cu tinerii și prin implicarea în concursurile catehetice ale Patriarhiei. Parohiile participante și preoții coordonatori sunt: pr. Ionuț Ciungu - Parohia Baia de Fier 1; pr. Marius Breană - Parohia Motru 2; pr. Cătălin Glăvan - Parohia Moțăței 1; pr. Ștefan Bărbulescu - Parohia Ocolna. Aceștia vor coordona activitățile dedicate celor 200 de copii incluși în grupul‑țintă, asigurând derularea atelierelor educaționale, a activităților extracurriculare și a programelor sociale aferente proiectului.