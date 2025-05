Liturghie arhierească în ultima zi a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași

În Duminica a VI‑a după Paști, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. La slujbă au participat și o parte dintre invitații și participanții Festivalului Internațional de Muzică Bizantină, desfășurat la Iași. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei Mitropolitane din Craiova și de Grupul „Sfântul Ioan Damaschin” al Academiei de Arte și Studii Bizantine din Cluj‑Napoca.

Credincioșii ieșeni, dar și pelerinii veniți să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, au înălțat rugăciuni în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au fost prezenți, de asemenea, participanți și invitați ai celei de‑a opta ediții a Festivalului Internațional de Muzică Bizantină.

În cuvântul său de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a vorbit despre Hristos ca Lumină a lumii: „Domnul Hristos Se prezintă pe Sine ca fiind Lumina lumii. Și El este Lumina lumii pentru că El este Calea de urmat pentru tot creștinul. El este Lumina lumii pentru că El este Adevărul care cuprinde veșmântul cel lăuntric și cel exterior al autenticului creștin. Hristos este Lumina lumii pentru că El este Viața lumii - singura viață care are sens, are adâncime, are înălțime, are cuprindere. Această Lumină a Învierii, Hristos Domnul, i‑a întărit pe Sfinții Apostoli să propovăduiască cuvântul adevărului până la marginile lumii. Aceeași Lumină i‑a povățuit pe pustnici, în singurătate, dăruindu‑le puterea rugăciunii, a smereniei și a luminii celei necreate.

Aceeași Lumină i‑a întărit pe mucenicii din toate vremurile ca să mărturisească, cu prețul vieții, dumnezeirea Domnului Hristos. Aceeași Lumină - Hristos Domnul - este ceea ce primim noi la Sfântul Botez, prin Taina Mirungerii, sau prin primirea Dumnezeiescului Trup și Sfântului Sânge în dumnezeiasca Împărtășanie. Aceeași Lumină se cuvine a o primi din biserică, din dumnezeiescul Altar, pentru a fundamenta autentic tinerețea noastră, maturitatea noastră, vremea bătrâneții. Pentru că, fără această Lumină, ne aflăm în stare de oameni pierduți”.

În cadrul slujbei, tânărul Gabriel Diaconu a fost hirotonit diacon, urmând ca în perioada următoare să fie sfințit preot pe seama Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva”‑Socea, Protopopiatul Roznov.

Ca semn de apreciere pentru buna organizare a celei de‑a opta ediții a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași, Părintele Mitropolit a oferit mai multe distincții:

• Crucea „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” - arhim. Hrisostom Rădășanu, președinte al festivalului;

• Crucea „Sfântului Ierarh Dosoftei” - pr. lect. univ. dr. Ionuț‑Gabriel Nastasă, director artistic, și pr. dr. Bogdan Țifrea, coordonator media;

• Andreea Ogăraru, director executiv, și Larisa Alui‑Gheorghe, secretar, au primit Crucea „Sfântului Ierarh Dosoftei” pentru mireni.