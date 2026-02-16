Liturghie arhierească la catedrala din Roman

Data: 16 Feb 2026

Duminică, 15 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, a Lăsatului sec de carne, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, înconjurat de soborul preoților și diaconilor acestui sfânt chivot mușatin.

După citirea Evangheliei, cuvântul de învățătură a fost adresat credincioșilor prezenți de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, care a adus în actualitate cuvintele profetice ale Domnului Iisus Hristos referitoare la Judecata universală, consemnate de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în Evanghelia sa, remarcând faptul că acest moment, deși este imaginat după propria putere de fiecare om, el nu poate fi anticipat de nici o persoană.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a subliniat faptul că Judecata universală este un moment de maximă importanță pentru istoria lumii, pentru care omul se pregătește întreaga viață, de rezultatul acestei judecăți depinzând existența veșnică a omului, care poate fi în comuniune cu Dumnezeu sau în afara ei. Acest mare examen al vieții este rezultatul propriilor alegeri, al libertății de conștiință, al opțiunilor și al priorităților fiecărei persoane.

De asemenea, Delia Bîrzu, elevă în clasa a III‑a la Școala Primară Mușatinii din cadrul Fundației „Episcop Melchisedec” Roman, a interpretat poemul „Ziua Z, Ora... H...”, alcătuit de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, pornind de la pericopa evanghelică a acestei duminici, spre încântarea credincioșilor prezenți.

La finalul Sfintei Liturghii, arhidiaconul Alexandru Oprea, inspector în cadrul Sectorului social‑filantropic al Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a adresat un cuvânt de învățătură, în care a subliniat că Judecata universală este înfricoșătoare prin firescul criteriilor ei de judecare a faptelor umane.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale din Roman.