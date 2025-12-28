Liturghie arhierească, la catedrala din Roman, în prima zi de Crăciun

Data: 28 Decembrie 2025

Joi, 25 decembrie, a fost prilej de aleasă bucurie pentru credincioșii romașcani care au ales să petreacă în rugăciune prima zi de Crăciun în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Încununare a efortului duhovnicesc depus în perioada postului, sărbătoarea Nașterii Domnului a adus împreună, în comuniune liturgică, cler și popor binecredincios în Catedrala Arhiepiscopală din Roman sub binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În acordurile sfintelor cântări intonate de Corala „Paraschevi” a Catedralei mușatine, credincioșii prezenți s‑au împărtășit din solemnitatea și bucuria liturgică a Praznicului Împărătesc ce încheie anul calendaristic și deschide salba sfintelor sărbători de iarnă, cu gândul la Nașterea Pruncului Iisus în ieslea Betleemului și renașterea spirituală a creștinului.

În cuvântul pastoral intitulat „Pruncul Iisus Se naște necontenit în sufletele deschise spre lumină”, adresat în această zi credincioșilor de către părintele arhidiacon Alexandru Oprea, inspector în cadrul Administrației eparhiale de la Roman, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a subliniat faptul că Nașterea Pruncului Iisus oferă omului posibilitatea de a trăi la nivel personal Taina Întrupării și de a renaște duhovnicește prin reînnoirea vieții în Dumnezeu.

La finalul Sfintei Liturghii, Corul psaltic „Diaconia” al Catedralei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a susținut un recital de colinde anunțând minunea Nașterii Domnului, multe dintre colindele din repertoriul prezentat având semnătura Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale din Roman.