Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Liturghie arhierească, la catedrala din Roman, în prima zi de Crăciun

Liturghie arhierească, la catedrala din Roman, în prima zi de Crăciun

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 28 Decembrie 2025

Joi, 25 decembrie, a fost prilej de aleasă bucurie pentru credincioșii romașcani care au ales să petreacă în rugăciune prima zi de Crăciun în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Încununare a efortului duhovnicesc depus în perioada postului, sărbătoarea Nașterii Domnului a adus împreună, în comuniune liturgică, cler și popor binecredincios în Catedrala Arhiepiscopală din Roman sub binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În acordurile sfintelor cântări intonate de Corala „Paraschevi” a Catedralei mușatine, credincioșii prezenți s‑au împărtășit din solemnitatea și bucuria liturgică a Praznicului Împărătesc ce încheie anul calendaristic și deschide salba sfintelor sărbători de iarnă, cu gândul la Nașterea Pruncului Iisus în ieslea Betleemului și renașterea spirituală a creștinului.

În cuvântul pastoral intitulat „Pruncul Iisus Se naște necontenit în sufletele deschise spre lumină”, adresat în această zi credincioșilor de către părintele arhidiacon Alexandru Oprea, inspector în cadrul Administrației eparhiale de la Roman, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a subliniat faptul că Nașterea Pruncului Iisus oferă omului posibilitatea de a trăi la nivel personal Taina Întrupării și de a renaște duhovnicește prin reînnoirea vieții în Dumnezeu.

La finalul Sfintei Liturghii, Corul psaltic „Diaconia” al Catedralei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a susținut un recital de colinde anunțând minunea Nașterii Domnului, multe dintre colindele din repertoriul prezentat având semnătura Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului  -   Catedrala Arhiepiscopală din Roman
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Praznicul Crăciunului la Suceava Știri
    Praznicul Crăciunului la Suceava

    La sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, și de

    28 Dec, 2025
  • Crăciunul sărbătorit în eparhii din Muntenia și Dobrogea Știri
    Crăciunul sărbătorit în eparhii din Muntenia și Dobrogea

    De sărbătoarea Nașterii Domnului, ierarhii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au săvârșit Sfânta Liturghie la catedralele eparhiale, rugându‑se alături de credincioșii prezenți în număr mare. Cu acest prilej, au rostit cuvinte de învățătură în care au arătat importanţa actului întrupării și Nașterii Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.

    26 Dec, 2025
TOP 6 Știri