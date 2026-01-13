Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Liturghie arhierească la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia

Un articol de: Oana Rusu - 13 Ianuarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat duminică, 11 ianuarie, la Catedrala Reîntregirii din Cetatea Marii Uniri, unde a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, la momentul rânduit din cadrul slujbei, ierodiaconul Antim a fost hirotonit ieromonah pe seama Schitului „Sfântul Ioan Evanghelistul” de la Găbud.

În cuvântul de învățătură adresat numeroșilor credincioși dreptslăvitori prezenți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ierarhul a spus: „Datoria noastră morală este să fugim de faptele întunericului și să deschidem larg poarta sufletului, ca să pătrundă în el lumina lui Hristos, dătătoare de sens, de bucurie și de împlinire. Să ne fie clar că numai printr‑o viață dreaptă și luminoasă, cinstită și plină de fapte bune, noi dovedim că suntem adevărați creștini, că aparținem lui Hristos. De aceea, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: «Ca fii ai luminii să umblați»”, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei. 

 

