Liturghie arhierească la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat duminică, 11 ianuarie, la Catedrala Reîntregirii din Cetatea Marii Uniri, unde a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, la momentul rânduit din cadrul slujbei, ierodiaconul Antim a fost hirotonit ieromonah pe seama Schitului „Sfântul Ioan Evanghelistul” de la Găbud.

În cuvântul de învățătură adresat numeroșilor credincioși dreptslăvitori prezenți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ierarhul a spus: „Datoria noastră morală este să fugim de faptele întunericului și să deschidem larg poarta sufletului, ca să pătrundă în el lumina lui Hristos, dătătoare de sens, de bucurie și de împlinire. Să ne fie clar că numai printr‑o viață dreaptă și luminoasă, cinstită și plină de fapte bune, noi dovedim că suntem adevărați creștini, că aparținem lui Hristos. De aceea, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: «Ca fii ai luminii să umblați»”, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.