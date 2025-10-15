Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Liturghie arhierească la hramul Mănăstirii de la Subpiatră, Alba

Un articol de: Oana Rusu - 15 Octombrie 2025

În ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, 14 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Subpiatră, cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc din Țara Moților, situat pe raza comunei Sălciua, județul Alba. Vatra monahală de aici se află sub oblăduirea maicii starețe, stavrofora Maria Răfăilă și sub îndrumarea duhovnicească a protos. Ioil Sîngeorzan.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a spus: „Sfânta Cuvioasă Parascheva, prin nevoință duhovnicească, a urcat pe scara desăvârșirii, devenind mireasa lui Hristos, curată și credincioasă. Privind la ea, să fim încredințați că, prin «lupta cea bună», sub înrâurirea harului divin, putem atinge și noi ținta sfințeniei, putem deveni «părtași ai firii celei dumnezeiești», cum zice Sfântul Apostol Petru”.

 

