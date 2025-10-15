Liturghie arhierească la hramul Mănăstirii de la Subpiatră, Alba

În ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, 14 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Subpiatră, cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc din Țara Moților, situat pe raza comunei Sălciua, județul Alba. Vatra monahală de aici se află sub oblăduirea maicii starețe, stavrofora Maria Răfăilă și sub îndrumarea duhovnicească a protos. Ioil Sîngeorzan.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a spus: „Sfânta Cuvioasă Parascheva, prin nevoință duhovnicească, a urcat pe scara desăvârșirii, devenind mireasa lui Hristos, curată și credincioasă. Privind la ea, să fim încredințați că, prin «lupta cea bună», sub înrâurirea harului divin, putem atinge și noi ținta sfințeniei, putem deveni «părtași ai firii celei dumnezeiești», cum zice Sfântul Apostol Petru”.