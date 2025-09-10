Liturghie arhierească la hramul Mănăstirii Maglavit

Luni, 8 septembrie 2025, Mănăstirea Maglavit din județul Dolj și‑a sărbătorit hramul de toamnă închinat sărbătorii Nașterii Maicii Domnului. Bucuria praznicului a fost încununată de săvârșirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

Slujba a fost oficiată la Altarul de vară al așezământului monahal în prezența unui mare număr de credincioși și pelerini care au venit să aducă cinstire Maicii Domnului și să primească binecuvântare arhierească.

În cuvântul de învățătură rostit, Părintele Mitropolit Irineu a subliniat bucuria prăznuirii Maicii Domnului și importanța lucrării ei în viața credincioșilor: „Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, mai precis naşterii sale din Sfinţii și Drepţii Părinți Ioachim şi Ana. Este prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, fiind însoţită de Înălţarea Sfintei Cruci, la 14 septembrie. Anul bisericesc începe, aşadar, cu două sărbători foarte importante închinate Fecioarei Maria și Sfintei Cruci. Sărbătoarea de astăzi ne aduce aminte de începutul lucrării de mântuire a lumii. Despre Părinţii Ioachim şi Ana avem cunoştinţă din Sfânta Tradiţie: ei erau drepţi înaintea lui Dumnezeu, temători şi împlinitori ai cuvântului Său, dar nu aveau copii. Se rugau neîncetat ca Dumnezeu să odrăslească un prunc în familia lor, pe care s‑au învoit să‑l încredinţeze Domnului. Au trecut ani de rugăciune şi nevoință, ani de tânguire şi milostivire. Dumnezeu a încercat credinţa lor, statornicia lor. Ei n‑au cârtit niciodată în faţa Lui, ci s‑au socotit păcătoşi şi nevrednici de darul copiilor. Dar Dumnezeu răsplăteşte curăţia sufletului şi stăruinţa credinţei, deci, cum ne spune Sfântul Iacov, răbdarea încununează, are rod bun. Aşa a fost în viaţa Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana: când Dumnezeu i‑a binecuvântat cu naşterea Preasfintei Fecioare, atunci s‑au deschis uşile milostivirii din ceruri, închise de la căderea protopărinţilor Adam și Eva”.

La final, Înaltpreasfinția Sa a adresat cuvinte de binecuvântare obștii monahale și tuturor pelerinilor prezenți, mulțumind lui Dumnezeu pentru darurile revărsate și pentru comuniunea de rugăciune prilejuită de hramul de toamnă al mănăstirii. Cu acest prilej, pentru activitatea îndelungată de slujire, părintele ieromonah Paulin Mateescu, slujitor și duhovnic al mănăstirii timp de aproape 15 ani, a fost distins cu rangul monahal de protosinghel, se arată pe site‑ul mitropoliaolteniei.ro.