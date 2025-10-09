Liturghie arhierească la Iași în prima zi de hram

În prima zi a hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Sfânta Liturghie de la Catedrala din Iași a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Sucevei și Rădăuților.

Slujba a fost dedicată copiilor și tinerilor, răspunsurile liturgice fiind oferite de Corul „Mini Byzantion”, coordonat de lect. dr. Adrian Sîrbu.

În cadrul predicii, ierarhul a arătat că, deși prin rugăciune, post sau fapte bune putem ajunge să ne socotim buni și virtuoși, adevărata folosire vine atunci când, încercați de ispite, mărturisim cu inimă smerită: „Doamne, fără Tine nu pot nimic”.

„Ispitele ne descoperă cine suntem ca să nu ne încredem în noi, ci ca să spunem «A Ta, Doamne, este lupta și biruința! Tu, dacă mă întărești, nu voi cădea pradă celui rău. Eu, cu puterile mele, te vând ca Iuda». Dumnezeu se bucură precum a spus‑o prin Prorocul David: «Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi». Dacă rugăciunea mea, dacă postul meu, dacă venirea mea la biserică, dacă șederea mea la rând la Sfânta Parascheva mă face să mă cred puternic, bun, credincios, prea puțin câștig de aici, și paradoxal, dacă o ispită de la cel rău, dacă o lucrare a lui, mă determină pe mine, la un moment dat, să spun «Doamne, nu pot nimic fără de Tine, nu mă lăsa pradă celui rău, vino Tu în inima mea», sunt mai folosit și atunci. Ce înseamnă asta? Că nu ne vom mai ruga, nu mai venim la biserică și vom aștepta doar ispitele ca să fim bineplăcuți Domnului întru smerenie? Nu! Le vom face cele pe care Dumnezeu se bucură să le facem, dar să le facem cu un alt duh. Știind ce ne așteaptă, știind prin ce am trecut, să ne menținem gândul acesta: «Doamne, nu ne lăsa! Știm că suntem ispitiți și acum, și mai încolo, și până la sfârșitul veacurilor. În ceasul ispitei, fii alături de mine!»”, a mai spus ierarhul.