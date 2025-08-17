Liturghie arhierească la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus

În Duminica a 10‑a după Rusalii, la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, a fost săvârşită Sfânta Liturghie arhierească. Soborul slujitor a fost condus de Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, alături de Preasfinţitul Părinte Ilarion Făgărăşanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

În sobor s‑au aflat stareţul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, arhim. Atanasie Roman; pr. George Aniculoaie, redactor‑şef la Sectorul film documentar din cadrul TRINITAS TV; pr. Sabin Vodă de la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Alba Iulia; ierodiac. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal şi directorul Agenţiei de Presă BASILICA; arhid. Gheorghe‑Cristian Popa, consilier patriarhal şi directorul TRINITAS TV; alţi slujitori ai sfintelor altare. Au fost prezenți la slujba religioasă Răzvan Clipici, consilier patriarhal și directorul Sectorului cultură, pictură și restaurare al Administraţiei Patriarhale; diac. Nicolae Posa, consilier eparhial și directorul Editurii „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului; Gabriel Pomană, secretar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului; stareţi şi stareţe; ieromonahi; preoţi şi oaspeţi. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Sfântul Andrei Șaguna”, condus de părintele Marius Tofan, informează Mitropolia Ardealului.

Înainte de Sfânta Liturghie, racla cu moaştele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător a fost purtată în procesiune din biserica mănăstirii la baldachinul din apropierea Altarului din pădure, pentru ca toţi credincioşii prezenţi să aibă posibilitatea să aducă cinstire noului ocrotitor al aşezământului monahal de la poalele munţilor Făgăraş.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Siluan a tâlcuit Evanghelia citită în această duminică, în care se prezintă minunea vindecării fiului lunatic şi i‑a îndemnat pe credincioşi să se roage şi să ceară mijlocire de la Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus.

În încheiere, arhid. Atanasie Roman a mulţumit celor doi ierarhi pentru binecuvântarea adusă peste obştea mănăstirii şi peste pelerinii şi credincioşii veniţi să se roage la mănăstirea făgărăşeană la o zi după marea sărbătoare a proclamării canonizării Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător. Părintele stareţ a vorbit apoi despre modelul de viaţă duhovnicească, rugăciune şi ascultare pe care ni‑l oferă Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător.