Liturghie arhierească și hirotonie în a doua zi de pelerinaj

Joi dimineața, 9 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile la strană au fost date de Corala „Universitas” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Mihai Marius Trifescu. Noul preot va sluji la Parohia „Sfântul Iustin Martirul și Filosoful”‑Valea Adâncă 4.

La final, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare, vorbind despre sensul duhovnicesc al acestor zile de pregătire pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva:

„Este ca un praznic prelungit, ca o înainteprăznuire, așa cum marile sărbători au o perioadă de dinainte de prăznuire și una de după prăznuire. Acolo unde sfântul își vădește puterea și își prăznuiește ziua, ca în zilele noastre, aceste zile de dinainte de prăznuire sunt zile nu doar de adăstare, ci zile în care, oprindu‑ne din grijile noastre - așa cum ați făcut și dumneavoastră astăzi, venind împreună la Liturghie -, sunt mai ales zile în care primim putere, în care primim imboldul de a duce mai departe, cu curaj, lupta vieții noastre. Pentru că lupta vieții noastre este aceea de a rămâne statornici în dragoste și în adevăr, într‑o lume în care și dragostea este adesea amestecată cu rana sufletească și cu trădarea, iar adevărul este amestecat cu minciuna. Cerem, așadar, de la Domnul puterea ca, atunci când am ales să‑L urmăm și am mărturisit prin Botez că ne vom lepăda de orice părtășie cu Satana, de trufia și de minciuna lui, să rămânem neclintiți în această luptă, ca, în ciuda împotrivirilor pe care le vedem, să rămânem statornici în adevăr și în iubire. Să ne ajute, așadar, Bunul Dumnezeu și Sfânta Parascheva să rămânem statornici în această alegere și împreună‑lucrători, pentru ca, prin noi, în lupta cu noi înșine și în lupta cu cele ce ni se împotrivesc, să biruiască adevărul și dragostea lui Hristos și să se vădească în noi puterea Domnului, Care a spus că este cu noi până la sfârșitul veacului”.

Mâine va avea loc Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, și de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud, împreună cu pr. protopop Neculai Axentioi, trei preoți din Protopopiatul Târgu Neamț și 45 de preoți din Basarabia. Răspunsurile la strană vor fi oferite de Corul „Chivotul”.