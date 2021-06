Lucrarea pastorală în diasporă, tema conferinţei preoţilor din protopopiatele Rupea şi Făgăraş

Ultima conferinţă de primăvară din Arhiepiscopia Sibiului i‑a adunat pe preoţii din Protopopiatul Făgăraş şi Protopopiatul Rupea. Întâlnirea s‑a desfăşurat în mediul online şi a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Invitaţii preoţilor au fost Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei şi Portugaliei, pr. conf. dr. Patriciu Vlaicu, de la Bruxelles, Belgia, şi pr. Laurenţiu Gheorghe Precup, de la Parohia Berna, Elveţia.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a mulţumit invitaţilor pentru bunăvoinţa de a vorbi preoţilor despre provocările şi realităţile misiunii pastorale din diasporă.

„Ştim ce înseamnă să faci lucrare pastorală, ce cuprinde această lucrare pastorală care este atât de cuprinzătoare încât în ea intră şi celelalte lucrări, cum este cea sacramentală şi cea de propovăduire, toate însemnând conducerea credincioşilor pe calea mântuirii. Modul special în care lucrarea aceasta se desfăşoară în diasporă ne va fi nouă de folos şi noi trebuie să cunoaştem şi să ne îmbogăţim activitatea prin cazurile speciale sau prin metodele speciale prezentate acum”, a spus ierarhul.

Lucrarea Domnului

Prelegerea Preasfinţitului Părinte Episcop Timotei s‑a intitulat „Realităţi şi provocări pastorale în diaspora spaniolă” şi a prezentat pe larg toate aspectele misiunii ortodoxe în diaspora românească din ţările unde activează.

„Toată lucrarea pastorală despre care vorbim este lucrarea Domnului în care noi, preoţii, intrăm şi trebuie să ne lăsăm conduşi de Domnul. Lăsându‑ne conduşi de Domnul în această lucrare, am văzut ceea ce s‑a făcut în toată diaspora spaniolă. Am construit catedrala în care slujim, o mare realizare, pentru că a fost cotat proiectul la opt milioane de euro şi ne întrebam de unde să strângem atâţia bani, mai ales că românii din Spania la ora actuală stau şi câte două familii într‑un apartament, o parte dintre ei chiar mi‑au spus în faţă că nu au venit aici ca să construiască biserici, au venit aici să facă bani să trimită acasă, să‑şi facă acolo o casă, şi nu au venit aici să se roage. S‑au construit biserici la Barcelona, la Zaragoza, la Roquetas, deci s‑au construit şi s‑au cumpărat biserici, lucru la care noi nu ne gândeam, şi am făcut acest lucru pentru că în momentul în care comunitatea are un loc stabil de slujire şi nu riscă să primească o scrisoare de la episcopul catolic în care să fii anunţat că trebuie să părăseşti biserica în care slujeşti pentru că se doreşte să se facă ceva în ea, sau primăria îţi spune că nu te mai poate ajuta, deci, în momentul în care există stabilitate, şi parohia, şi preotul au o oarecare stabilitate”, a spus ierarhul.

În cuvântul său, pr. conf. dr. Patriciu Vlaicu a prezentat preoţilor o perspectivă canonică asupra diasporei ortodoxe.

„Biserica nu poate fi organizată static, ea urmează realităţile pe care le întâlneşte în societate, de aceea Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe dă diasporei organizare, care este organizare canonică. Mulţi sunt tentaţi să spună că diaspora nu are organizare canonică, dar ea are organizare canonică pentru că organizarea în baza principiului icnonomiei nu este în afara canonicităţii. Principiul iconomiei face parte din viaţa internă a Bisericii şi este vorba de o iconomie bisericească. Biserica găseşte soluţii pentru a da răspunsuri coerente în interiorul ei, de aceeea putem vorbi despre organizarea diasporei ca o manifestare structurală şi structurată a comuniunii în aceste teritorii”, a spus pr. conf. dr. Patriciu Vlaicu.

În ultima parte a conferinţei, preotul Laurenţiu Gheorghe Precup a vorbit despre misiunea ortodoxă din Elveţia, iar preoţii au avut posibilitatea să adreseze întrebări invitaţilor. De asemenea, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. lect. dr. Emanuel Tăvală, a prezentat preoţilor din cele două protopopiate al doilea număr al reînfiinţatei reviste `Mitropolia Ardealului~, un număr dedicat pastoraţiei şi misiunii în diaspora românească.