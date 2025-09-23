Mănăstirea Brazi și‑a sărbătorit ctitorul și ocrotitorul spiritual

În ziua de pomenire a Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie, Mitropolitul Moldovei, 22 septembrie, mii de credincioși s‑au rugat la Mănăstirea Brazi, ctitoria acestui sfânt originar din ținutul Vrancei, care a suferit moarte martirică la sfârșitul secolului al XVII‑lea.

Cu prilejul cinstirii ocrotitorului așezământului monahal, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în biserica mare a mănăstirii, cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie”. Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Soborul slujitor a fost alcătuit din treisprezece clerici: pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial; pr. Marius‑Daniel Ciobotă și pr. Georgian Chioreanu, consilieri eparhiali; pr. Valentin‑Bogdan Ene, inspector bisericesc; pr. Oscar Frunză, protopop al Protoieriei Focșani II; pr. Cristinel Popa, protopop al Protoieriei Panciu; pr. Cristian Asănache, protopop al Protoieriei Râmnicu Sărat; pr. Aurel Boțan, protopop al Protoieriei Focșani I; pr. Petrică‑Gabriel Roșu, protopop al Protoieriei Buzău II; pr. Ioan Ploscaru, paroh al Catedralei Unirii din Focșani; pr. pensionar Ștefan Aga; arhid. Daniel Dumitrică, secretar eparhial, și arhid. Laurențiu Manea.

La eveniment au participat călugărițele din chinovia de la Brazi, alături de stareța lor, stavrofora Eusebia Tașcă, alte starețe de la diferite mănăstiri vrâncene, precum și numeroși pelerini din mai multe zone ale țării, care au avut posibilitatea să se închine la racla cu moaștele Sfântului Teodosie, așezată în baldachinul din vecinătatea bisericii.

În predica rostită, chiriarhul Buzăului și Vrancei a evocat viața și personalitatea Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie, Mitropolitul Moldovei, subliniind curajul cu care acesta a înfruntat nedreptățile vremii și a rămas statornic în credință. „Deși nu și‑a dorit să ajungă mitropolit, Sfântul Teodosie a făcut ascultare, pentru că țara avea nevoie de un îndrumător spiritual la cel mai înalt nivel”, a spus Părintele Arhiepiscop Ciprian. Înaltpreasfinția Sa a amintit suferințele și jertfa martirică prin care ierarhul moldav a apărat credința ortodoxă, dar și roadele ostenelii monahilor și ale dărniciei credincioșilor. Totodată, Arhipăstorul locului i‑a îndemnat pe cei prezenți să urmeze pilda sfinților și să‑și poarte cu nădejde crucea vieții: „Vremurile pe care le parcurgem par a fi din ce în ce mai apăsătoare, însă sfinții ne sunt ajutători și cei mai apropiați prieteni ai noștri, care ne încurajează să mergem mai departe și să rămânem uniți în dreapta credință”.

La rândul ei, maica stareță Eusebia Tașcă și‑a exprimat recunoștința pentru binecuvântarea arhierească și pentru sprijinul constant al Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, oferindu‑i, în semn de prețuire, o icoană a Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie: „Cuvintele noastre sunt sărace pentru a exprima cât de mare este recunoștința pentru slujirea de astăzi și pentru toată purtarea de grijă pe care o arătați față de bunul mers duhovnicesc și gospodăresc al mănăstirii noastre”. Stareța a adresat mulțumiri soborului de preoți și diaconi, autorităților locale și tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a sărbătorii, adăugând un gând special pentru obștea monahală, „care ține necontenit candela aprinsă la căpătâiul Sfântului Teodosie, ocrotitorul nostru, și se străduiește zi de zi să împletească în chip armonios lucrarea Martei cu cea a Mariei, cu multă dăruire și dragoste”.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii și viețuitorii așezământului monastic din apropierea orașului Panciu, trecuți la cele veșnice.