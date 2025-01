Marșul pentru viață – varianta americană

În ziua de vineri, 24 ianuarie 2025, în Washington D.C. - capitala Statelor Unite, a fost organizat Marșul pentru viață, manifestare care din anul 1973 are loc sub diferite forme. Acest eveniment, deși conține în denumirea sa termenul de marș care poate induce ideea de acțiune brutală ori violentă, este unul pașnic, fiind mai mult un demers prin care se reafirmă în mod public dreptul la viață al copiilor nenăscuți. Cu alte cuvinte, marșul nu reprezintă o condamnare a cuiva, ci doar a unei acțiuni, respectiv avortul, care în sinea ei constituie o crimă prin suprimarea vieții unei persoane aflate în imposibilitatea de a se apăra. De fapt, ce reprezintă Marșul pentru viață? Este o manifestare publică în inima capitalei americane, la care participă cultele creștine din America și care proclamă dreptul la viață pe care îl are orice ființă umană încă din momentul conceperii. În zilele premergătoare evenimentului sunt organizate slujbe în diferite locații bisericești, iar marșul propriu‑zis are loc pe una din arterele principale din Washington, încheindu‑se pe esplanada de lângă clădirea Capitoliului. Trebuie menționat faptul că la această acțiune participă și clerici alături de credincioși ortodocși, de diferite naționalități și care aparțin diverselor jurisdicții ecleziale prezente în spațiul american. Marșul pentru viață are loc și în România, de obicei în proximitatea zilei de 25 martie – sărbătoarea Bunei Vestiri, luna martie fiind declarată în Biserica Ortodoxă Română luna pentru viață.

Revenind la varianta americană a acestei manifestații din acest an, trebuie amintite mai multe aspecte care arată încă o dată capacitatea națiunii americane de a surprinde. De cele mai multe ori, în mod plăcut. În preziua marșului s‑a săvârșit slujba Vecerniei la Catedrala Romano‑Catolică „Imaculata Concepție” din Washington, la care au fost prezenți și clerici ortodocși. În ziua marșului, Preafericitul Părinte Tihon, Arhiepiscop de Washington și Mitropolit al Întregii Americi și al Canadei (Biserica Ortodoxă a Americii), a fost invitat pe scenă pentru a binecuvânta adunarea respectivă, împreună cu ceilalți ierarhi prezenți. Tot pe scenă s‑au aflat mai mulți demnitari americani de rang înalt, unii dintre ei ținând și câte un discurs pro‑viață. A fost transmis și mesajul video al președintelui SUA, Donald J. Trump, care a mulțumit celor prezenți, subliniind o realitate dureroasă, și anume faptul că pruncii nenăscuți nu se pot apăra singuri, ei având nevoie de dragoste, protecție și compasiune. Trebuie amintit faptul că președintele Trump este primul din istorie care a participat la Marșul pentru viață, în ianuarie 2020. Nu mai puțin importantă a fost prezența la acest eveniment a vicepreședintelui Statelor Unite, J.D. Vance, de altfel un familist convins. El a ținut un discurs înflăcărat, primul din noua poziție - de numărul 2 în stat, prin care și‑a reafirmat respectul pentru viață, pentru demnitatea umană și pentru participanții la marș. Printre altele, demnitarul american a subliniat mai multe idei, și anume: fiecare copil este un miracol și un dar de la Dumnezeu; marșul respectiv este organizat pentru a‑i proteja pe copiii nenăscuți, dar și pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă familiile tinere; faptul că există o „cultură a avortului” care trebuie combătută cu o „cultură a vieții”; existența unui „individualism radical” în societatea americană ș.a. Una din concluziile demnitarului american a fost aceea că în orice fotografie de la o ecografie cu ultrasunete se vede o nouă ființă umană, un bebeluș cu speranță și visuri, cu un potențial anume, și nu o adunătură oarecare de celule umane. De mult timp nu s‑au mai atins subiectele acestea mai ales la un asemenea nivel guvernamental și la o anvergură de acest fel, fapt care nu poate fi decât îmbucurător pentru creștini. Atât pentru cei de peste Ocean, mulți dintre ei de origine română, cât și pentru lumea creștină, în general. Nu în cele din urmă, trebuie amintită prezența mai multor clerici ortodocși români la acest marș, dintre care amintim participarea constantă a Preasfințitului Părinte Andrei de Cleveland, Arhiereu‑vicar în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din America, eparhie componentă a OCA (Orthodox Church of America). Marșurile pentru viață, fie că sunt organizate pe bătrânul continent sau peste Ocean, rămân o afirmare publică a faptului că pruncii nenăscuți au nevoie de a fi protejați atât de familiile lor, cât și de întreaga societate în ansamblul ei.