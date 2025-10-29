Mesaj comun al comunităţii clujene împotriva oricărei forme de violență

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat vineri, 24 octombrie, la Cluj‑Napoca, la conferința „Violența nu este iubire! Spune STOP violenței astăzi! Mâine poate fi prea târziu!”.

Evenimentul, organizat de Instituția Prefectului - județul Cluj, sub coordonarea doamnei prefect Maria Forna, s‑a desfășurat în sala de conferințe a stadionului Cluj Arena.

Manifestarea a reunit reprezentanți ai instituțiilor civile și militare, cultelor religioase și societății civile, care au transmis un mesaj comun împotriva oricărei forme de violență, reafirmând importanța respectului, demnității și conviețuirii pașnice în viața comunității.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a subliniat, cu acest prilej, că violența reprezintă un păcat care trebuie înlăturat din comportamentul și atitudinile credincioșilor: „Dacă am fi creștini adevărați, violența nu ar mai avea loc”, a spus ierarhul.

Au vorbit mai mulți reprezentanți ai instituțiilor participante, în frunte cu doamna prefect Maria Forna, care, în calitate de gazdă și organizator, a mulțumit tuturor pentru implicare și pentru răspunsul pozitiv la invitația de a se alătura acestei inițiative dedicate combaterii violenței.

„Violența este o rană socială care nu se vindecă prin tăcere, ci prin dialog, solidaritate și acțiune. Este o suferință care lasă urme nu doar pe trup, ci și în suflet, în familie și în întreaga comunitate. Astăzi, suntem aici pentru a spune, împreună, un nu hotărât violenței de orice fel - fizice sau psihologice. Femicidul, forma extremă a violenței împotriva femeilor, reprezintă o tragedie care ne obligă la reflecție și la acțiune concretă. Din păcate, cele aproape 50 de cazuri de femicid înregistrate doar în acest an în România și cele 43 de tentative de omor asupra femeilor nu reprezintă doar statistici, ci adevărate drame sociale”, a spus Maria Forna.

Manifestarea a urmărit deschiderea un dialog între autorități, experți, reprezentanți ai cultelor religioase, mediului academic și societății civile cu privire la reducerea oricăror forme de violenţă.