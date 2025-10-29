Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Știri

Mesaj comun al comunităţii clujene împotriva oricărei forme de violență

Un articol de: Darius Echim - 29 Octombrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat vineri, 24 octombrie, la Cluj‑Napoca, la conferința „Violența nu este iubire! Spune STOP violenței astăzi! Mâine poate fi prea târziu!”.

Evenimentul, organizat de Instituția Prefectului - județul Cluj, sub coordonarea doamnei prefect Maria Forna, s‑a desfășurat în sala de conferințe a stadionului Cluj Arena.

Manifestarea a reunit reprezentanți ai instituțiilor civile și militare, cultelor religioase și societății civile, care au transmis un mesaj comun împotriva oricărei forme de violență, reafirmând importanța respectului, demnității și conviețuirii pașnice în viața comunității.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a subliniat, cu acest prilej, că violența reprezintă un păcat care trebuie înlăturat din comportamentul și atitudinile credincioșilor: „Dacă am fi creștini adevărați, violența nu ar mai avea loc”, a spus ierarhul.

Au vorbit mai mulți reprezentanți ai instituțiilor participante, în frunte cu doamna prefect Maria Forna, care, în calitate de gazdă și organizator, a mulțumit tuturor pentru implicare și pentru răspunsul pozitiv la invitația de a se alătura acestei inițiative dedicate combaterii violenței.

„Violența este o rană socială care nu se vindecă prin tăcere, ci prin dialog, solidaritate și acțiune. Este o suferință care lasă urme nu doar pe trup, ci și în suflet, în familie și în întreaga comunitate. Astăzi, suntem aici pentru a spune, împreună, un nu hotărât violenței de orice fel - fizice sau psihologice. Femicidul, forma extremă a violenței împotriva femeilor, reprezintă o tragedie care ne obligă la reflecție și la acțiune concretă. Din păcate, cele aproape 50 de cazuri de femicid înregistrate doar în acest an în România și cele 43 de tentative de omor asupra femeilor nu reprezintă doar statistici, ci adevărate drame sociale”, a spus Maria Forna.

Manifestarea a urmărit deschiderea un dialog între autorități, experți, reprezentanți ai cultelor religioase, mediului academic și societății civile cu privire la reducerea oricăror forme de violenţă.

violenta domestica  -   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului
