Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost reașezate în Catedrala Mitropolitană din Iași

Miercuri seară, 15 octombrie 2025, începând cu ora 19:30, cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva au fost purtate în procesiune spre Catedrala Mitropolitană din Iași, marcând încheierea hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Pelerinii care doresc în continuare să aducă închinare ocrotitoarei Moldovei vor fi călăuziți de voluntari către baldachinul din interiorul sfântului lăcaș.

În această seară, credincioșii care au mai rămas la catedrală, alături de soborul de preoți și diaconi condus de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, au înălțat rugăciuni, participând la procesiunea prin care cinstitele moaște ale Sfintei Parascheva au fost reașezate în interiorul Catedralei Mitropolitane.



La final, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a adresat un cuvânt de recunoștință celor prezenți și tuturor pelerinilor veniți în aceste zile la Iași:

„Un cuvânt de mulțumire adus lui Dumnezeu pentru bucuria acestui praznic, pentru odihna pe care ne-o pune înainte, o odihnă sufletească ce presupune și o oprire din grijile noastre, pentru a pătrunde în noi lumina, taina pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră, taina binelui. «Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu», spune Domnul prin cuvântul Scripturii. Opriți-vă, adică, din toată truda, din toate grijile pe care le aveți, multe dintre ele legitime, multe inutile, dar opriți-vă și nădăjduiți, căci atunci când Îl cunoașteți pe Dumnezeu și lucrarea Lui în lume, veți vedea și cum lucrează El în viața voastră, ușurând aceste griji și, prin purtarea Lui de grijă, ne arată că au un rost încercările ce vin asupra noastră.



Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, pentru că sfinții au știut să facă din această oprire o atenție care rămânea și în vremea lucrării lor, și în vremea trudei lor, și în vremea agoniselilor necesare acestei vieți. Această pildă, această înțelegere încercăm să o dobândim atunci când venim în număr mare la Sfânta Parascheva: acest mod de viață, de nădăjduire în Dumnezeu, de a trăi împreună cu Domnul nu doar la ceas de sărbătoare, ci în fiecare clipă a vieții noastre.



Mulțumesc, în numele Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, în numele ostenitorilor care au slujit la acest praznic, mulțumesc tuturor celor ce și-au adus obolul trudei și jertfei lor: părinților de la Catedrala Mitropolitană, ostenitorilor de la Centrul Eparhial, tuturor voluntarilor care au slujit cu bucurie și care au fost alături de noi în această slujbă, domnilor și doamnelor de la Jandarmerie, domnilor și doamnelor care au fost în serviciile medicale și au dat ajutor celor în nevoie; tuturor ostenitorilor și, nu în ultimul rând, tuturor închinătorilor care și în acest an au venit cu bunăvoință, cu bună rânduială, și care, și acum, ca într-o odovanie a praznicului, stau pentru a-și aduce prinosul de cinstire și de evlavie către Sfânta Parascheva”.



Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, a anunțat că în această noapte Catedrala Mitropolitană va rămâne deschisă pentru pelerini:

„Pelerinii continuă să vină în număr foarte mare aici, la Catedrala Mitropolitană, deși racla cu Sfintele Moaște a fost așezată în interior. În mod firesc, au apărut unele întrebări: «Până când va fi deschisă catedrala pentru închinarea credincioșilor?» Anunțăm că, în noaptea aceasta, catedrala nu se va închide și va rămâne deschisă chiar și în situația, puțin probabilă, în care, spre dimineață, să nu mai fie pelerini. Chiar și în această situație, noi vom ține Catedrala deschisă toată noaptea.



Le transmit tuturor pelerinilor să ducă acolo unde se vor duce, în casele lor, în orașele lor, un strop din harul de aici, de la Iași, de la Sfânta Cuvioasă Parascheva și de la Bunul Dumnezeu”.

Prin efortul depus de personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în sistem integrat, conform competențelor, coordonat de Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, au fost asigurate, în perioada 08-15 octombrie, condițiile de siguranță pentru ca aproximativ 300.000 de persoane să se bucure de evenimentele religioase și celelalte manifestări desfășurate în spațiul public, prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Începând din această seară, închinarea la racla Sfintei Parascheva se va face în interiorul catedralei, prin noul culoar de acces, unde voluntarii vor continua să întâmpine și să călăuzească pe cei dornici să aducă rugăciune și mulțumire Ocrotitoarei Moldovei.



