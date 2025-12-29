Moment aniversar într‑o parohie din Banatul Montan

În duminica de după praznicul Nașterii Domnului, 28 decembrie, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian i‑a vizitat pe credincioșii Parohiei Obreja din Protopopiatul Caransebeș, judeţul Caraş‑Severin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

Prin această slujire s‑a marcat împlinirea a 275 de ani de la ridicarea sfântului lăcaș (1750‑2025). Cu acest prilej, ierarhul i‑a pomenit pe clericii care au slujit aici și pe toți ctitorii care au trecut la Domnul și a binecuvântat o placă aniversară amplasată pe frontispiciul bisericii.

„Părintele Ovidiu Tinca și credincioșii de aici ne‑au rugat ca în acest an să venim și să punctăm împreună, frumos și articulat, cei 275 de ani de la ridicarea Bisericii «Sfinții Apostoli Petru și Pavel» din Obreja. Așadar, chiar în ultima duminică a anului, am reușit să fim alături de credincioșii din această localitate fruntașă din Episcopia Caransebeșului și ne‑am bucurat foarte mult, căci, de dimineață, copilași și tineri ne‑au întâmpinat în costume tradiționale și foarte mulți credincioși au participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Chiar dacă suntem în a patra zi de Crăciun, foarte mulți s‑au împărtășit cu Sfintele Taine, cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

Au luat parte la această sărbătoare autorități locale, credincioși din această parohie, printre care mulți copii și tineri îmbrăcați în costume populare, dar și credincioși din alte parohii de pe Valea Bistrei.

La final, din partea comunității, părintele paroh Ovidiu Tinca i‑a oferit Preasfințitului Părinte Lucian o icoană cu chipul Maicii Domnului și o plachetă aniversară. Aceeași plachetă a fost oferită și părintelui protopop Virgil Voinea, primarului și Consiliului parohial.

Parohia Obreja se află pe Valea Bistrei din județul Caraș‑Severin. Biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a fost ridicată în anul 1750. În prezent se lucrează la înfrumusețarea sfântului lăcaș, în special la exterior.