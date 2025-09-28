Moment de împlinire pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Pipera

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, s-a aflat duminică, 28 septembrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”-Pipera, din orașul Voluntari, județul Ilfov, unde a oficiat slujba de sfințire a bisericii parohiale. Ierarhul a oficiat apoi Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La final, Preasfinția Sa a acordat distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, persoanelor care au sprijinit lucrările de restaurare și înfrumusețare a sfântului lăcaș.

După oficierea rânduielii tradiționale de sfințire, în care sfântul lăcaș a fost înconjurat, laturile acestuia au fost unse în chipul crucii cu Sfântul și Marele Mir și stropite cu agheasmă, iar Sfânta Masă a fost târnosită, împodobită și pregătită pentru săvârșirea sfintelor slujbe, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a săvârşit Sfânta Liturghie la Altarul de vară, înconjurat de un sobor din care au făcut parte: părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului; părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul Mănăstirii Pantocrator, din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman; părintele protosinghel Varahiil Bănățeanu, starețul Mănăstirii Snagov; părintele Cristian Țimpău, inspector eparhial în cadrul Sectorului administrativ bisericesc; părintele protoiereu Cristian Burcea de la Protoieria Ilfov Nord; părintele Ionuț Doroșencu, parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”-Pipera; părintele Constantin Păun, preot coslujitor la această parohie; părintele Constantin Protopopescu, preot coslujitor la această parohie, precum și alți preoți și diaconi.

La momentul rânduit, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Luca (5, 1-11), ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, explicând pericopa Duminicii a 18-a după Rusalii, care are ca temă „Pescuirea minunată”.

,,Evanghelia citită astăzi ne arată că Sfinții Apostoli și urmașii lor, purtați de Duhul Sfânt în întreaga lume cunoscută în vremea aceea, au prins în mreaja cuvântului lui Dumnezeu numeroși oameni, aducându-i în corabia Bisericii lui Hristos. La cârma acestei corăbii se află, nevăzut, dar prezent, Însuși Mântuitorul Iisus Hristos. De la El, slujitorii sfintelor altare primesc harul și autoritatea de a propovădui Evanghelia și de a săvârși Sfintele Taine instituite de El, în special Sfânta Euharistie. Biserica astfel târnosită devine o icoană a Împărăției cerurilor, un loc în care omul se întâlnește cu Dumnezeu, o poartă a cerului și un spațiu în care fiecare credincios este chemat să se apropie de Hristos prin rugăciune, smerenie și comuniune. Forma bisericii, cu turla care amintește de catargul unei corăbii, și cu Sfânta Cruce în vârf, simbolizează biruința asupra vrăjmașilor și direcția sigură spre mântuire. Corabia lui Simon-Petru, avându-L în centru pe Mântuitorul Hristos, ne amintește de minunea înmulțirii peștilor și de credința care nu se clatină, chiar atunci când primejdiile par să ne copleșească. Târnosirea de astăzi poartă un înțeles deosebit și nu este întâmplătoare. Evanghelia ne amintește că Biserica, asemenea corabiei Mântuitorului Hristos, este mai mult decât un lăcaș de cult: ea este un adevărat adăpost sufletesc, un simbol al sprijinului și al ocrotirii lui Dumnezeu, al călăuzirii sigure și al mântuirii veșnice. Chiar și atunci când viața ne poartă prin furtuni și încercări, Dumnezeu, Care se află nevăzut la cârma acestei corăbii, ne conduce cu iubire și ne întărește credința. Prin harul Său, Biserica devine un far de lumină și nădejde, un loc în care fiecare credincios găsește mângâiere, curaj și puterea de a rămâne statornic pe «calea cea strâmtă» care duce la viața veșnică și la întâlnirea cu Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul-vicar patriarhal l-a felicitat pe părintele Ionuț Doroșencu, parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”-Pipera, pentru întreaga activitate, oferindu-i din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rangul de iconom stavrofor.

De asemenea, au fost oferite mai multe distincții celor care s-au evidențiat prin ajutorul dat parohiei: părintelui Constantin Păun, preot coslujitor la aceeași parohie, a primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru clerici; părintele Constantin Protopopescu, preot coslujitor la aceeași parohie, a primit Ordinul “Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici; familia George și Luminița Becali au primit Ordinul „Maica Domnului Oranta” pentru mireni; familia Constantin și Domnica Geambazi au fost distinși cu Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni; familia Nicolae și Mariana Panait au primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni; familia Haralambie și Anca Caleșu, Marian Viorel Burada au primit Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române cu medalie; Consiliul parohial a primit Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor; Comitetul parohial a primit Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

În încheiere, părintele paroh a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ordinul oferit și pentru purtarea de grijă deosebită arătată Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”-Pipera, din orașul Voluntari, județul Ilfov. De asemenea, acesta i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru prezența în mijlocul credincioșilor, săvârșirea rânduielilor sfinte și bogatul cuvânt de învățătură.