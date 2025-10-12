Moment de împlinire pentru Parohia Pisc din județul Ilfov

Credincioşii Parohiei Pisc din județul Ilfov au primit, în Duminica a 21‑a după Rusalii, vizita Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, care a sfinţit pictura bisericii parohiale și catapeteasma lăcașului de cult ce a trecut printr‑un amplu proces de restaurare şi înfrumuseţare. Cu această ocazie, biserica a primit și un al doilea hram, închinat Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei. Totodată, comunitatea parohială a marcat și împlinirea a 100 de ani de la înființarea parohiei. La finalul slujbei, ierarhul a oferit mai multe distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte: părintele protoiereu Mihai Cristian Burcea, de la Protopopiatul Ilfov Nord, părintele Mihai Dobrin, parohul bisericii, precum și alți preoți și diaconi.

În cuvântul de la sfârșitul slujbei de sfințire a picturii bisericii, ierarhul a subliniat frumusețea și valoarea spirituală a icoanelor, care deschid privirea omului spre cer și îl ajută să înțeleagă taina Împărăției lui Dumnezeu: „Iată, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am săvârșit astăzi sfințirea picturii din această biserică. Pictura, realizată cu multă grijă și măiestrie, este de o frumusețe deosebită, fiind o adevărată fereastră către cer. Prin aceste sfinte icoane, privind chipul Mântuitorului Iisus Hristos, al Preasfintei Sale Maici, al Apostolilor, al prorocilor și al tuturor sfinților, noi ne ridicăm mintea și inima spre Împărăția lui Dumnezeu. Sfințirea aceasta are loc într‑o zi cu totul deosebită, Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic, când Biserica prăznuiește biruința dreptei credințe asupra iconoclasmului. Icoana este pentru noi un mijloc sfânt de întărire a credinței, o prezență vie a sfinților în casele și în bisericile noastre. Așa cum spunea Sfântul Grigorie cel Mare, «icoanele sunt Biblia celor neștiutori de carte: ele ne învață credința și ne îndeamnă la viață curată și rugăciune.» Ne bucurăm, de asemenea, că prin decizie patriarhală, parohia dumneavoastră o primește astăzi ca ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva cea grabnic ajutătoare. Să ne rugăm ei și lui Dumnezeu ca să ne dăruiască pace, sănătate, iertare de păcate și mântuire”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, Preasfinţia Sa a săvârşit, înconjurat de ceilalţi slujitori, Sfânta Liturghie. La momentul rânduit, după lecturarea pasajului evanghelic, ierarhul a reliefat înțelesurile pasajului din Evanghelia după Luca (8, 5‑15), în care ne este prezentată Pilda semănătorului.

„Sămânța reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, iar felul în care acesta rodește depinde de starea inimii celui care îl primește. Boabele care cad pe drum simbolizează oamenii cu inima împietrită, nepăsători față de dimensiunea spirituală a vieții. Ei calcă cuvântul lui Dumnezeu în picioare sau îl pierd sub influența grijilor lumești și a ispitelor. Păsările care vin și mănâncă boabele sunt lucrarea duhurilor necurate, care împiedică rodirea credinței în sufletele nepregătite. O altă parte a sămânței cade pe pământ pietros, unde, deși răsare cu bucurie, se usucă repede pentru că nu are rădăcini adânci. Aceasta reprezintă pe cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu cu entuziasm, dar se lepădă de credință în vreme de încercare. La fel cum în istoria Bisericii au existat creștini care au suferit pentru Hristos, au fost și oameni care, în fața necazurilor, s‑au lepădat de credință. Sămânța căzută între spini simbolizează pe cei care se lasă copleșiți de griji, bogății și plăcerile vieții. Chiar dacă au primit credința în copilărie, aceste preocupări îi împiedică să rodească. Ei uită de rugăciune, spovedanie și de viața duhovnicească, neglijând atât sufletul, cât și viața de familie. În schimb, semințele căzute în pământ bun sunt cei care primesc cuvântul cu inimă curată și bună, îl păstrează și rodesc prin răbdare. Aceștia se străduiesc să trăiască după Evanghelie, să facă fapte bune și milostenie, pregătindu‑și sufletul pentru mântuire. Ascultarea și împlinirea cuvântului lui Hristos transformă inima omului într‑un locaș al Treimii, aducând mântuire și bucurie veșnică. Ascultarea și păstrarea cuvântului lui Dumnezeu sunt temelia unei vieți duhovnicești adevărate, care aduce mântuire și roade în răbdare”.

La sfârşitul Sfintei Liturghii a fost săvârşită şi slujba Parastasului pentru ctitorii, binefăcătorii, slujitorii şi ostenitorii lăcaşului de închinare.

În semn de recunoaştere a activităţii desfăşurate în parohie, ierarhul a oferit părintelui paroh Mihai Dobrin, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, rangul de iconom.

De asemenea, au fost oferite mai multe distincții celor care s‑au evidențiat prin ajutorul dat parohiei: Tudor Ioniță a primit Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni; Ordinul Mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul” pentru mireni a fost acordat lui George Becali și Bogdan‑Cristian Călin, primarul comunei Ciolpani; Adriana și Virgil Scripcariu au primit Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

În încheiere, părintele paroh a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ordinul oferit și pentru purtarea de grijă deosebită arătată Parohiei Pisc, din județul Ilfov. De asemenea, acesta i‑a mulțumit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru prezența în mijlocul credincioșilor, săvârșirea rânduielilor sfinte și bogatul cuvânt de învățătură, oferindu-i o icoană cu chipul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.