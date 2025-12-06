Moment de împlinire pentru Parohia „Sfântul Nicolae”‑Vlădica

Data: 06 Decembrie 2025

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, credincioșii parohiei bucureștene „Sfântul Nicolae”‑Vlădica au trăit clipe de bucurie duhovnicească cu ocazia hramului bisericii parohiale închinate Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a săvârșit azi, 6 decembrie, Sfânta Liturghie în lăcașul de cult, precum și slujba de sfințire a noilor clopote.

Programul liturgic al zilei a debutat cu oficierea slujbei Utreniei. În continuare, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Din soborul de slujitori au făcut parte: părintele Ionuț Bărbulescu, protopop al Protoieriei Sector 4 Capitală; părintele prof. univ. dr. David Pestroiu, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; părintele paroh Andrei Mihail Bîja; părintele coslujitor Claudiu‑Antonie Coroaba, precum și alți preoți și diaconi.

Preasfințitul Părinte Veniamin a rostit un cuvânt de învățătură, evidențiind semnificațiile duhovnicești ale pasajului din Evanghelia după Luca (6, 17‑23) și subliniind chemarea oamenilor de a‑L urma pe Mântuitorul Iisus Hristos și de a fi vestitori ai Evangheliei Sale.

„La Sfânta Liturghie din această zi am ascultat citindu‑se un pasaj din Sfânta Evanghelie după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în care se relatează despre faptele Domnului Hristos, felul în care oamenii Îl înconjurau și Îl ascultau, mulți dintre ei dorind să se atingă de El pentru a se vindeca de bolile lor. În partea finală a pericopei evanghelice se află un cuvânt care cred că se potrivește cu Anul comemorativ din Biserica noastră, dedicat mărturisitorilor dreptei credințe. Sfântul Evanghelist Luca citează cuvintele Domnului: «Fericiți veți fi când oamenii vă vor izgoni din mijlocul lor din pricina Fiului Omului». Acest cuvânt cred că l‑au avut în minte toți mărturisitorii și toți cei care au înțeles că a urma pe Hristos înseamnă a‑ți asuma un mod de viețuire creștină. A urma pe Hristos înseamnă a face voia lui Dumnezeu, și nu voia ta sau a oamenilor; înseamnă a primi Evanghelia în inima ta și a o face lucrătoare, pentru că Mântuitorul Hristos spune: «Am venit să aduc în lume vindecare», și, mai ales, să‑i ajute pe oameni să se lepede de «omul cel vechi», despre care vorbea Sfântul Apostol Pavel, și să devină «omul cel nou», după chipul lui Hristos, după chipul Cuvântului lui Dumnezeu, care S‑a întrupat pentru a ne răscumpăra din robia morții și a diavolului”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Veniamin a evocat viața Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, evidențiind virtuțile care i‑au împodobit sufletul: blândețea, bunătatea, milostenia, iubirea de dreptate și adevăr, curajul în apărarea dreptei credințe și mărturisirea lui Hristos.

„Sfântul Ierarh Nicolae, pe care îl prăznuim astăzi, este un model de credință, milostenie și iubire față de oameni. S‑a născut în anul 270, la Patara, în sudul Turciei de astăzi, într‑o familie credincioasă și înstărită, părinții săi, Teofan și Nona, crescându‑l în frică de Dumnezeu și dragoste față de semeni. Încă din copilărie s‑a arătat râvnitor, postea miercurea și vinerea, iar semnele sfințeniei lui erau vizibile în comportamentul său. După ce părinții săi au trecut la Domnul, tânărul Nicolae și‑a împărțit averea săracilor și a slujit ca preot. Mai târziu, a fost ales episcop al cetății Mira din Lichia, într‑un context dificil, la sfârșitul secolului al III‑lea și începutul secolului al IV‑lea. Tradiția povestește că Dumnezeu a descoperit unui episcop bătrân că primul om care va intra în biserică dimineața, pe nume Nicolae, este alesul Său. Astfel, tânărul Nicolae a fost recunoscut și a fost așezat păstor al turmei cuvântătoare din Mira. Ca episcop, Sfântul Nicolae s‑a remarcat prin dragoste și grija față de cei necăjiți, bolnavi și aflați în suferință, chemându‑i pe toți să‑L cunoască pe Hristos. A primit darul înainte‑vederii și al cunoașterii inimii oamenilor, arătând milostenie în nenumărate situații: a ajutat fiicele unui tată sărac să se căsătorească cu cinste și a salvat poporul de la foamete prin îndrumarea corăbierilor să ducă grâu în cetate. De asemenea, a apărat dreapta credință la Sinodul I Ecumenic, împotriva învățăturii lui Arie. Sfântul Nicolae a fost un om milostiv, darnic și bun, rămânând în tradiția creștină ca mare făcător de minuni și grabnic-ajutător. În viața sa se reflectă adevărul poruncii lui Hristos: iubirea față de Dumnezeu se arată prin iubirea față de aproapele. Astfel, Sfântul Nicolae rămâne un exemplu viu de credință, bunătate și grija pentru semeni”, a spus ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a oficiat slujba de sfințire a celor trei noi clopote, care le vor înlocui pe cele vechi, și l‑a felicitat pe părintele Andrei Mihail Bîja, parohul bisericii, oferindu‑i din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”.

De asemenea, au fost acordate mai multe distincții celor care s‑au evidențiat în activitățile parohiei. Părintele Claudiu‑Antonie Coroaba a primit Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române; Elena Boboc a fost distinsă cu Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române; George Voicu a primit Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, pentru mireni; Constanța Mirea a primit Ordinul „Maria Brâncoveanu”.

În încheiere, părintele paroh Andrei Mihail Bîja a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ordinul primit și pentru purtarea de grijă arătată Parohiei „Sfântul Nicolae”‑Vlădica. De asemenea, a mulțumit Preasfințitului Părinte Veniamin pentru prezența în mijlocul credincioșilor și pentru bogatul cuvânt de învățătură, oferindu‑i un frumos aranjament floral.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș mutați la Domnul.