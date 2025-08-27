Moment de încununare a unei școli de vară de la o parohie prahoveană

Data: 27 August 2025

A cincea ediție consecutivă a Scolii de vară de la Parohia „Sfinții Voievozi” din Urlați, județul Prahova, a ajuns la final. Copii și tinerii din această comunitate și nu numai au participat marți, 26 august, la o excursie la Comana, județul Giurgiu.

Pe parcursul lunilor de vară, în fiecare zi de marți, la Biserica „Sfinții Voievozi” din Urlați, copiii din parohie și împrejurimi au fost părtași la momente de bucurie, jocuri și activități educative diversificate. Numărul participanților a fluctuat între 80 și 170 de copii, în funcție de perioadele de concediu.

Ziua de 26 august a fost o încununare a activităților parohiei prahovene. A început prin îmbarcarea copiilor în autocarele BASILICA Travel cu destinația Comana, județul Giurgiu. Primul obiectiv a fost Asociația „Moara de hârtie” - Satul meșteșugurilor din Comana, unde copiii și voluntarii au participat la ateliere creative: au realizat hârtie de mână și au vizitat întregul ansamblu, sub îndrumarea lui Ion Georgescu și a Danei Georgescu, alături de echipa lor.

A urmat popasul la Mănăstirea Comana, unde grupul a primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, fiind întâmpinați de părintele stareț arhim. dr. Mihail Muscariu. La așezământul monahal copiii au luat masa de prânz. Au vizitat muzeele mănăstirii; biserica unde s‑au închinat la moaștele Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina; Mausoleul Eroilor și paraclisul, apoi au poposit pe malul râului Neajlov. Programul a continuat la Casa Comana și în zona de agrement din Parcul Natural Comana, cu momente de recreere, jocuri și descoperirea frumuseților Deltei Neajlovului.

„Ziua s‑a încheiat într‑o atmosferă de bucurie, comuniune și recunoștință. Mulțumim Bunului Dumnezeu, tuturor cadrelor didactice care ne‑au sprijinit toată vara și mai ales binefăcătorilor. Adresăm mulțumiri lui Cristian Barbu și Sorin Roman, care au susținut călătoria la Comana”, ne‑a transmis părintele Petroni Tănase, parohul Bisericii „Sfinții Voievozi” din Urlați.