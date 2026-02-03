Momente de binecuvântare la două mănăstiri din Oltenia

De Întâmpinarea Domnului, 2 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Jitianu după ce duminică, 1 februarie, a poposit la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” din Segarcea, ambele din județul Dolj.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Irineu l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Iulian Sabin Mihăilă, pe seama Parohiei Turburea, judeţul Gorj, şi întru diacon pe teologul Daniel Cristian Matei, pe seama Parohiei „Sfântul Gheorghe” -Vechi din Craiova. Totodată, părintele protosinghel Nifon Văcăruș, starețul mănăstirii, a fost ridicat în rangul de arhimandrit.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a explicat evenimentul Întâmpinării Domnului, descris în Evanghelia după Sfântul Luca.

În ziua de 1 februarie, obștea Mănăstirii „Sfântul Mucenic Trifon” din Segarcea și-a sărbătorit ocrotitorul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de IPS Părinte Mitropolit Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, înconjurat de sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Irineu a citit Rugăciunea Sfântului Mucenic Trifon, rânduită pentru ocrotirea țarinilor, viilor și grădinilor de dăunători.

„Astăzi îl cinstim pe Sfântul Trifon, mucenicul care s-a jertfit pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Acest Sfânt a plătit cu viața sa, dar totuși a biruit în planul mântuirii sale, pentru că a primit cununa muceniciei chiar din mâinile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, el a cunoscut slava cerească, cea mai presus de cuget. Aşa cum ştim, Sfântul Mucenic Trifon alungă dăunătorii din culturile de viță-de-vie, de grâu și alte cereale, pentru ca noi să primim roade bogate, creația să fie rânduită, aşadar, spre împlinirea planului lui Dumnezeu. Biserica noastră rostește rugăciunile sale în ziua prăznuirii Sfântului pentru ocrotire şi ferirea de secetă sau alte probleme. Sfântul Trifon este ocrotitorul ogoarelor, dar şi mare făcător de minuni, fapt pentru care ne rugăm ca şi Mănăstirea Segarcea, pe care Sfântul o ocroteşte, să fie lăcaşul prin care noi reînnodăm legătura cu trecutul nostru, deoarece via și mănăstirea noastră se află pe locul unde a existat un schit al Mănăstirii Segarcea”, a spus în cuvântul său Mitropolitul Olteniei.