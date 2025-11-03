Momente de bucurie duhovnicească în orașul Novaci

Credincioșii din orașul Novaci, județul Gorj, au trăit duminică, 2 noiembrie, momente de bucurie duhovnicească cu ocazia resfințirii Bisericii „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul”, precum și a binecuvântării unei capele parohiale şi a unei troiţe. Rânduielile liturgice din această zi au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi.

Din soborul care a slujit în Duminica a 22‑a după Rusalii, în Biserica „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul” din Novaci, împreună cu Mitropolitul Olteniei, îi amintim pe părintele arhimandrit Nicolae Bălășoiu, Exarhul mănăstirilor din Episcopia Slatinei și Romanaților, duhovnicul Mănăstirii Clocociov din Slatina, fost profesor de matematică în oraşul Novaci; și pe părintele protoiereu Ion Spilcă, de la Protoieria Târgu Cărbunești.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Ion‑Adrian Stochițescu a fost hirotonit întru diacon pe seama Parohiei Braniște II, comuna Ișalnița, Protoieria Craiova Nord. La slujbă a participat un număr mare de credincioși, fii duhovnicești ai parohiei, alături de reprezentanți ai autorităților locale.

În semn de recunoștință pentru sprijinul acordat la lucrările de restaurare și înfrumusețare a sfântului lăcaș, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a oferit Gramate de mulțumire: Consiliului parohial al Parohiei Novaci, reprezentat de Ion Chiriac, epitrop; Consiliului local al orașului Novaci, reprezentat de ing. Dumitru Leuștean, primar; lui Radu Miruță, ministrul economiei; lui Ion Vonica; lui Adrian Stoian; Obștii „Cerbul‑Novaci”, reprezentată de Dănuț Ghițu, președinte; Obștii „Banca‑Gilortul” - reprezentată de Gheorghe Fârlan, președinte; lui Constantin Cristi Porumbescu.

Tot cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a conferit rangul de iconom‑stavrofor părintelui Ion Coconețu, parohul bisericii, și părintelui Valentin Lăcătușu, preot slujitor.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a subliniat importanța bisericii ca loc al sfințirii, al comuniunii și al iubirii jertfelnice: „Ziua de astăzi încununează munca de atâţia ani şi de jertfă. Este o bucurie duhovnicească pentru noi să fim astăzi în acest moment de mare însemnătate pentru Biserica lui Hristos. Este o bucurie a sfinţirii şi a ungerii, o bucurie cu sfinţii şi cu îngerii lui Dumnezeu. Biserica este casa lui Dumnezeu, lăcaşul Sfintei Treimi, locul sfinţilor. Aici suntem cel mai bine în comuniune, într‑un loc binecuvântat, unde Tatăl Cel Ceresc ne aşteaptă pe noi pe care ne iubeşte. Biserica este casa lui Dumnezeu, poarta cerului și locul unde omul se împărtășește de harul dumnezeiesc. Prin ea, comunitatea devine familia lui Hristos, iar fiecare credincios este chemat să se sfințească în lumina Evangheliei”.