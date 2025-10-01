Noi doctori în teologie la Iași

La finalul lunii septembrie, Școala Doctorală a Facultății de Teologie „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași a marcat un moment de referință în activitatea sa academică și de cercetare. Marți dimineață, în cadrul unei ședințe publice, doctoranzii Mădălin‑Gheorghiță Ceobanu și Ammar Awad și‑au susținut tezele pentru obținerea titlului de doctor în teologie. Prima cercetare a vizat dimensiunile istorice, liturgice și spirituale ale sărbătorii Bunei Vestiri, iar cea de‑a doua a propus un comentariu teologic asupra Anaforalei siriace a celor doisprezece Apostoli.

Întâlnirea a debutat cu susținerea tezei „Sărbătoarea Bunei‑Vestiri în Teologia Ortodoxă. Elemente de istorie, rânduială și spiritualitate liturgică”, susținută de drd. Mădălin‑Gheorghiță Ceobanu, redactor coordonator la Revista de gândire și spiritualitate creștină „Teologie și Viață”. Comisia științifică a fost formată din pr. conf. univ. dr. Alexăndrel Barnea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași - președinte, pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, directorul Școlii Doctorale - îndrumător, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia și pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu de la Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj‑Napoca, dar și conf. univ. dr. Cristian Cezar Login de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj‑Napoca. După citirea referatelor, comisia și‑a exprimat recunoștința față de doctorand, afirmând totodată nerăbdarea ca lucrarea să vadă lumina tiparului cât mai repede.

La cea de‑a doua ședință, drd. Ammar Awad, bursier originar din Siria, a prezentat lucrarea „Anaforaua siriacă a celor doisprezece Apostoli, mărturie a ritului antiohian vechi. Cadru istoric - text - studiu comparativ - comentariu teologic”. De această dată, comitetul a fost prezidat de pr. prof. univ. dr. Ioan C. Teșu de la Facultatea de Teologie din Iași. Potrivit primelor afirmații făcute de membrii comisiei, teza reprezintă o premieră pentru teologia liturgică din țara noastră, dar și un bun început pentru aprofundarea acestui subiect.

La finalul celor două susțineri, după evaluarea realizată de către comitetul științific, cei doi candidați au depus jurământul de fidelitate față de Biserica Ortodoxă Română, primind titlul de doctor în teologie.

La începutul săptămânii, pe 29 septembrie, a avut loc susținerea tezei „Despre sensul vieții. Un dialog actual cu filosofia pornind de la reflecțiile teologice ale Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae”, elaborată de prof. Ciprian Apostol la disciplina Teologie Morală.