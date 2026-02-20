Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Noi proiecte de înfrățire pentru protopopiatele de pe ambele maluri ale Prutului

Știri
Data: 20 Feb 2026

Protopopiatul Piatra Neamț a organizat, în zilele de 18 și 19 februarie 2026, o întâlnire cu preoții din Protopopiatul Chișinău, în vederea proiectării unor înfrățiri în viitorul apropiat.

Evenimentul a debutat cu întâlnirea participanților la Parohia „Buna Vestire” din Piatra Neamț, unde au discutat despre cele mai potrivite modalități de relaționare dintre parohii, preoți și enoriași, pornind de la fundamentul identificării frățietății și al valorizării acesteia.

Au urmat vizite la Mănăstirea Nechit și la parohiile Cut II, Izvoare și Mărăței II.

Joi, a fost săvârșită Sfânta Liturghie la Parohia „Gara Veche” din Piatra Neamț, urmată de alte vizite cu temei duhovnicesc la mănăstirile Bistrița, Pângărați, Petru Vodă, Secu, Sihăstria și la Parohia Bicaz Oraș II.

Părintele Valentin Tofan, protopop de Piatra Neamț, ne‑a mărturisit:

„Este un nou pas în proiectul comun de dezvoltare a misiunii preoțești de pe ambele maluri ale Prutului și de asumare a identității naționale în contextul lumii contemporane. Ne bucurăm de dorința de înfrățire a unora dintre parohiile pietrene cu cele din Arhiepiscopia Chișinăului, mai ales că acestea vin în continuarea celorlalte proiecte comune cu Episcopia Basarabiei de Sud și Episcopia de Bălți”.

Părintele protopop Serafim Banari, Chișinău, a precizat:

„Această întâlnire s‑a desfășurat într‑o atmosferă sufletească și de mare bucurie. Preoții au făcut schimb de experiență referitor la activitatea pastorală și misionară, urmând ca parohiile să se înfrățească și la nivelul enoriașilor. Aducem mulțumiri părintelui protopop Valentin Tofan și clericilor din Protopopiatul Piatra Neamț pentru primirea călduroasă și atitudinea frățească. De asemenea, îi purtăm în rugăciune pe ierarhii noștri care au binecuvântat această inițiativă. Nădăjduim să avem o lucrare mântuitoare, sfințită de Sfânta Treime și mijlocită de sfinții care ne ocrotesc trăirea”.

 

