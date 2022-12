Nou veşmânt pictural pentru capela unui spital din Câmpina

Capela Spitalului de Psihiatrie Voila din oraşul Câmpina, județul Prahova, a fost împodobită de curând cu un frumos veşmânt pictural, realizat în tehnica frescă. În ziua de pomenire a Sfintei Muceniţe Filofteia, 7 decembrie, ocrotitoarea sfântului lăcaş, pictura a fost sfinţită de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal.

Angajaţi şi pacienţi ai Spitalului de Psihiatrie Voila din Câmpina, precum şi credincioşi au participat miercuri la sărbătoarea sfântului lăcaş edificat în curtea unităţii spitaliceşti, aşezat sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon şi a Sfintei Muceniţe Filofteia de la Curtea de Argeş. În această zi, veşmântul pictural al capelei a fost sfinţit de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de slujitori, din care au făcut parte părintele arhimandrit David Petrovici, stareţul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci”‑Caraiman și exarh pentru zona de munte a Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele protosinghel Iustin Marchiş de la Mănăstirea Stavropoleos din Bucureşti; părintele protoiereu Grigore Melnic de la Protopopiatul Câmpina; părintele Petru Moga de la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Câmpina, precum şi alţi clerici. După slujba de sfinţire a picturii, Preasfinţia Sa a sfinţit şi o raclă în care a fost aşezat un veşmânt al sfintei muceniţe ocrotitoare. Totodată, în noua raclă a fost aşezat şi un fragment din cinstitele moaşte ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, dăruit, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de părintele protosinghel Iustin Marchiş din tezaurul sacru al mănăstirii bucureştene.

La finalul celor două rânduieli, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a subliniat rolul pedagogic al picturii în Biserica Ortodoxă, explicând şi faptul că prin atingerea de obiecte sfinte primim binecuvântarea lui Dumnezeu. „Din lectura rugăciunilor citite în cadrul slujbei de sfinţire, am înţeles că pictura bisericească reflectă în imagine ceea ce citim în Sfintele Scritpuri. De aceea, încă din secolul al 6‑lea, un mare episcop al Romei, Sfântul Grigorie cel Mare, a spus că pictura este Scriptura pentru neştiutorii de carte. Pictura continuă să aibă aceeaşi valoare învăţătorească, dar şi de cinstire a sfinţilor, mai ales că imaginea are o capacitate deosebită de a sintetiza adevăruri profunde care, pentru a le trece prin filtrul minţii noastre, ne trebuie timp mult de lectură. Imaginea are capacitatea ca într‑o clipă să ne inunde conştiinţa, inima cu toată istoria pe care această icoană o zugrăveşte într‑un mod foarte concentrat şi plin de simboluri şi semnificaţii. (…) Aşa cum s‑a spus în rugăciunea de sfinţire a raclei, moaştele sfinţilor, veşmintele care le‑au acoperit devin izvoare de har şi de vindecare sufletească şi trupească. Atingerea de lucrurile sfinte ne comunică şi nouă harul Preasfintei Treimi. Din vechime şi până astăzi, creştinii, păstrând o sfântă tradiţie, se ating de moaştele sfinţilor, de sfintele icoane, de obiectele sfinte din biserică, de Sfânta Cruce, de veşmintele preoţilor, pentru că toate acestea devin izvoare ale harului de care se împărtăşesc toţi cei care cu evlavie şi cu credinţă se apropie şi se ating de ele”, a spus Preasfinţia Sa.

În continuare, în sfântul lăcaş a fost săvârşită Sfânta Liturghie, în cadrul căreia Episcopul‑vicar patriarhal a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evocat viaţa virtuoasă a Sfintei Muceniţe Filofteia, menţionând că toţi trebuie să ne inspirăm din modelul arătat de ea. „La vârsta de doar 12 ani, copila Filofteia era o creştină cu o inimă arzând de iubirea pentru săraci, pentru flămânzi, pentru orfani, ea însăşi cunoscând cât de grea este starea celui care‑şi pierde părinţii. Din viaţa ei învăţăm că şi noi trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu şi să învăţăm pe oameni, chiar dacă nu suntem predicatori sau slujitori. Îi învăţăm prin pilda propriei noastre vieţi. De aceea, Evanghelia de astăzi ne‑a amintit îndemnul Mântuitorului: «Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât, văzând faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri». Fiecare dintre noi, îmbrăcându‑ne în haina luminoasă a Botezului, trebuie să ţinem această lumină a harului Duhului Sfânt primită la Botez toată viaţa noastră, iar prin faptele noastre creştină să luminăm în jurul nostru”, a explicat ierarhul.

După Sfânta Liturghie, cei care s‑au implicat în înfrumuseţarea sfântului lăcaş au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o serie de ordine şi distincţii. Părintele Ciprian Mihai Vişoiu, preot slujitor al acestei capele, a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici. Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni a fost acordat ctitorilor Constantin Ene şi Doru Naghel, precum şi managerului unităţii medicale, dr. Irina Minescu. Familia Ioan şi Olimpia Simion, care a avut o contribuţie importantă la realizarea lucrărilor de înfrumuseţare a bisericii, a fost distinsă cu Ordinul „Maica Domnului - Oranta pentru mireni”. Diploma omagială a Anului 2022 cu medalie a fost oferită părintelui Răzvan Stoian, preot coslujitor la Parohia Cornu de Jos, Protoieria Cîmpina, şi părintelui paroh Liviu Milea, de la Parohia Bordenii Mari, Protopopiatul Câmpina. Aceeaşi distincţie au primit şi arhitectul Ana‑Maria Goilav‑Guran, pictorul Ioan Popa, precum şi familia fostului manager al Spitalului de Psihiatrie Voila, Doina şi Gabriel Ţintărescu, acesta din urmă mutându‑se la veşnicele lăcaşuri în anul 2021.