Noul iconostas al bisericii din parohia sălăjeană Crişeni a fost sfinţit

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a sfințit noul iconostas al Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Crișeni, Protopopiatul Zalău, prin ungerea cu Sfântul Mir și stropirea cu apă sfințită, duminică, 11 ianuarie.

Ierarhul a săvârșit, apoi, Sfânta Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, şi a rostit un cuvânt de învăţătură, adresat creedincioşilor prezenţi, vorbind despre pocăinţă.

„Pocăinţa înseamnă, întâi de toate, schimbarea minţii, mentalitatea, cum vedem lucrurile din jurul nostru. (…) Pocăinţa înseamnă, pe de o parte, să vezi răul care te înconjoară, care te stăpâneşte, dar în acelaşi timp să îţi pui nădejdea în Dumnezeu pentru că el a venit ca să mântuiască nu pe cel drept, ci pe cel păcătos. (...) Apoi, îţi schimbi mentalitatea, perspectiva asupra lucrurilor, iar cum se întâmplă lucrul acesta este partea cea mai grea. De ce este grea pocăinţa? Pentru că ea vine, de regulă, deodată cu durerea. Când îţi recunoşti păcatul, nu te bucură că îl ai în tine. Conştiinţa aceasta a păcatului vine cu o durere lăuntrică cumplită, în primul rând pentru că loveşte în egoismul nostru. (…) Ce e de făcut? Să accepţi durerea, nu să te justifici. Iar când accepţi durerea, Dumnezeu trimite harul în inima ta, iar atunci începi să le vezi pe toate mai luminoase, chiar şi pe cele mai mizerabile lucruri din viaţa ta. Harul lui Dumnezeu îţi dă o anumită cheie prin care să citeşti realităţile din jurul tău”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Benedict.

Preotul paroh Silviu Boha a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă la început de an calendaristic și i‑a dăruit o icoană cu Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul parohiei.