O nouă selecție organizată de Corul „Symbol - Jean Lupu”

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 19 Septembrie 2025

În această toamnă, Corul de Copii și Tineret „Symbol - Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus de conf. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian, sărbătorește frumoasa vârstă de 35 de ani de activitate, dedicată promovării artei și spiritualității românești.

Cu această ocazie, corul organizează o nouă selecție pentru copii și tineret, sâmbătă, 20 septembrie 2025, între orele 13:00-15:00, în Amfiteatrul „I. G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă, situată pe Str. Sfânta Ecaterina nr. 2‑4.

Ca de fiecare dată, la început de stagiune, Corul „Symbol - Jean Lupu” organizează o selecție pentru noi membri, așteptându‑i pe candidați sâmbătă, 20 septembrie 2025, între orele 13:00-15:00, în Amfiteatrul „I.G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Vor fi primiți băieți cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani și fete având între 10 și 18 ani.

Concurenții care doresc să facă parte din prestigiosul cor trebuie să posede următoarele calități: auz muzical și simț ritmic foarte bine dezvoltate; memorie muzicală deosebită; voce frumoasă; noțiuni elementare de solfegiu. Locurile nu sunt limitate: toți cei care îndeplinesc criteriile și se încadrează în limitele de vârstă menționate vor fi acceptați. Fiecare candidat trebuie să știe să cânte cel puțin două piese (religioase, laice, colinde, patriotice ș.a.). Prezentarea în fața comisiei se face în ordinea sosirii și înscrierii la secretara acesteia. Nu se percepe taxă pentru această verificare. Informații suplimentare se pot obține de la directorul‑dirijor Luminița Guțanu Stoian, la numărul de telefon 0726.247.439.

 

