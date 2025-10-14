Ocrotitoarea Moldovei cinstită la Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale

Cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, marți, 14 octombrie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Preafericirea Sa a subliniat parcursul istoric, până în țara noastră, al sfintelor ei moaște, precum și evlavia credincioșilor bucureșteni față de aceasta. Paraclisul istoric din Reședința Patriarhală adăpostește un veșmânt care, pentru o perioadă de timp, a adăpostit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

În cuvântul de învățătură, Patriarhul României a vorbit despre familia sfintei cuvioase, precum și despre viața sa minunată.

„Sfânta Cuvioasă Parascheva s‑a născut la începutul secolului al XI‑lea, într‑o zonă în care jumătate din populație era de origine vlahă, și jumătate greacă, fiind foarte credincioasă. Părinții cuvioasei erau foarte înstăriți. Se spune că, la vârsta de 11 ani, ea a ascultat Sfânta Evanghelie și a auzit cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: «Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să‑mi urmeze Mie» (Marcu 8, 34). Ea a hotărât să devină călugăriță sau monahie din acest moment. Câțiva ani mai târziu a mers la o mănăstire de călugărițe din Heracleea Pontului, unde a stat 5 ani. Apoi, a mers la Ierusalim, s‑a închinat la Locurile Sfinte și pe urmă a petrecut mai mulți ani în pustia Iordanului, în rugăciune, post și multe nevoințe. Într‑o noapte, însă, când avea ca la 25 de ani, un înger i‑a spus în vis să se întoarcă la locurile părintești, să lase pustia și să se întoarcă la moșia sa, «pentru că acolo ți se cade să lași trupul pământului și să treci din această lume către Dumnezeu, pe care L‑ai iubit», i‑a spus îngerul. Ea s‑a îndreptat spre Epivata, localitatea în care s‑a născut, dar s‑a oprit în satul Nea Kallikratia, lângă Epivata, fără să spună cuiva cine este și de unde vine. S‑a întors ca o necunoscută. După doi ani a trecut la Domnul și a fost îngropată în cimitirul săracilor, însă Dumnezeu, pe cei care se smeresc mult, îi scoate la lumină prin îngerii Săi. Din acest motiv, trupul său a fost descoperit în chip minunat, și aceasta pentru că aproape de trupul său a fost îngropat un corăbier sau marinar care a fost adus la mal de valuri”, a spus Preafericirea Sa.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat parcursul aducerii sfintelor ei moaște pe teritoriul țării noastre.

„Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au stat la Constantinopol 120 de ani, din anul 1521 până în anul 1641, când, la cererea voievodului Vasile Lupu al Moldovei, au fost dăruite Moldovei de către Patriarhul Ecumenic Partenie I cel Bătrân, care a păstorit între anii 1639 și 1644, deoarece domnitorul Vasile Lupu a plătit toate datoriile pe care Patriarhia Ecumenică le avea către Poarta Otomană. În ziua de 13 iunie 1641, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost aduse la Iași și au fost așezate într‑o biserică special construită de Vasile Lupu și sfințită în 1639. Biserica «Sfinții Trei Ierarhi» din Iași a fost construită sub forma unui chivot din piatră sculptată. În anul 1642, a avut loc renumitul Sinod ortodox de la Iași, la care au participat ierarhi și teologi ortodocși români, greci și slavi. [...] În anul următor, 1643, a apărut la Iași «Cartea românească de învățătură» sau «Cazania» Mitropolitului Varlaam al Moldovei. În această carte a fost cuprinsă pentru prima dată în limba română viața Sfintei Cuvioase Parascheva”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Patriarhul României a subliniat evlavia mare a poporului român față de această sfântă cuvioasă din secolul al XI‑lea, demonstrată prin închinarea numeroaselor biserici acesteia.

„Evlavia poporului român față de Sfânta Cuvioasă Parascheva este foarte mare, încât există peste 500 de biserici în Patriarhia Română închinate acesteia. Numai în municipiul București, capitala României, se află 25 de biserici care au unul dintre hramuri închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, un fapt nemaiîntâlnit în alte orașe. Mai este un lucru deosebit în București, anume că există 40 de biserici cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae. De ce? Pentru că voievodul Mihai Viteazul, domnitorul Țării Românești, unificatorul celor trei provincii românești: Țara Românească, Moldova și Transilvania, a adus la București de la Bari, Italia, mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Prin aceasta, mâna Sfântului Ierarh Nicolae, prezentă la București timp de secole, a influențat evlavia poporului, încât 40 de biserici din oraș au hramul Sfântului Ierarh Nicolae, fie primul, fie al doilea sau al treilea. De la cei doi sfinți populari, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Cuvioasă Parascheva, trebuie să reținem că au avut marele dar al milosteniei, al dărniciei”, a subliniat Preafericirea Sa.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit și despre compoziția unică a Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva, prin formele concrete de ajutor menționate în textul acestuia, pe care le oferă tuturor.

„Sfânta Cuvioasă Parascheva este mult folositoare. Ea îi ajută pe copii, pe părinți, pe tineri și pe adulți să păstreze credința și să o transmită mai departe. Ea îi ajută pe bolnavi, pe cei întristați, pe săraci, pe toți cei singuri. În Acatistul ei, Sfânta Cuvioasă Parascheva este numită «mult folositoare», tocmai pentru că a săvârșit multe minuni, multe vindecări și multe eliberări din situații dificile. Este foarte interesant că nu se vorbește despre viața ei în Acatist, cum se obișnuiește în alte acatiste, ci despre virtuțile ei, despre minunile ei. Într‑unul din versetele Acatistului se spune că ea este «îndreptătoarea judecătorilor nedrepți», adică ea ajută și la îndreptarea vieții sociale. În viața Sfintei Cuvioase Parascheva noi admirăm cum o tânără de 25 sau 27 de ani a ajuns la desăvârșire spirituală, la sfințenie în lumea aceasta. Pilda vieții ei ne arată că nu vârsta înaintată aduce sfințenia, ci dorința fierbinte a fiecărui om de a-L iubi pe Dumnezeu și de a împlini voia Lui în viața sa”, a spus Patriarhul României.