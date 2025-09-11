La Mănăstirea Antim din București a avut loc, în data de 11 septembrie 2025, expoziția intitulată „Artă în detenție - oameni, emoții, culoare”, eveniment cultural și spiritual ce a reunit lucrări
Odor duhovnicesc pentru Parohia Balta Albă din București
În data de 13 septembrie 2025, Parohia Balta Albă din sectorul 3 al Capitalei își va sărbători hramul închinat Sfântului Mucenic Corneliu Sutașul, hram atestat încă din anul 1938. Parohia a primit de curând un fragment din moaștele sfântului ocrotitor, adus din Mitropolia de Limassol, Cipru, ce va fi păstrat permanent în biserica parohială. Racla în care va fi așezat cinstitul odor va fi sfințită sâmbătă, în ziua hramului, de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
În ajun, vineri, de la ora 17:00, în biserica parohială va fi săvârșită slujba Vecerniei cu Litie și a Acatistului Sfântului Corneliu Sutașul. Sâmbătă, în ziua hramului bisericii, după Utrenia oficiată începând cu ora 8:00 va fi săvârșită, de către Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, slujba de sfințire a raclei în care vor fi păstrate cinstitele moaște. În continuare, de la ora 9:30, ierarhul va săvârși Dumnezeiasca Liturghie, urmată de slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii lăcașului trecuți la Domnul. Evenimentul marchează nu doar hramul parohiei, ci și întoarcerea comunității la rădăcinile ei istorice și duhovnicești, reafirmând legătura dintre trecut, prezent și viitor. Toate momentele de rugăciune vor avea loc la Biserica Balta Albă din str. Brănești nr. 3, sector 3, București.