Omagiere și recunoștință în Filia Socolari

La aproape un an de la plecarea la Domnul a doctorului Traian Orban, unul dintre cei care au participat la Revoluția din 1989, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit duhovnicește în Filia Socolari, un loc drag doctorului Orban.

Ierarhul a săvârșit o slujbă de pomenire și a sfințit icoanele în mozaic din registrul superior al iconostasului, realizate de familia lui Traian Orban, împlinind astfel dorința celui plecat în veșnicie: „Cu emoție sfântă am răspuns invitației doamnei doctor Adriana. Și în acest an, ne revedem la Socolari, la o slujbă de pomenire pentru cel care a fost Traian Gabriel Orban, un bun român, un patriot veritabil și un creștin practicant. În 12 septembrie 2024, s‑a mutat la cele veșnice, în Împărăția Preasfintei Treimi. Înainte de această slujbă de pomenire, am binecuvântat două icoane de pe catapeteasmă, mai precis icoanele Sfinților Apostoli. Toate icoanele din mozaic de pe catapeteasmă au fost donate de familia iubită a doctorului Traian Orban. A fost dorința dânsului de a împodobi sfânta biserică și iată că, încet, încet, familia pe care a iubit‑o foarte mult i‑a îndeplinit dorința”.

Preasfințitul Părinte Lucian a amintit și de apropierea sa sufletească de doctorul Traian Orban, datorată și vrednicului de pomenire Mitropolitul Nicolae Corneanu, alături de care a participat la toate evenimentele comemorative dedicate Revoluției din 1989.

Biserica din Socolari, cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, este construită din piatră, fiind unicat în cuprinsul Eparhiei Caransebeșului.