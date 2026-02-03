Parastas pentru Episcopul Nicolae Ivan și Mitropolitul Bartolomeu Anania

În Duminica a 33‑a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului), 1 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a liturghisit la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca. La finalul slujbei, au fost comemorați Episcopul Nicolae Ivan și Mitropolitul Bartolomeu Anania.

Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Mândrie și smerenie”, în care a vorbit despre cele două atitudini, pornind de la Pilda vameșului și a fariseului. Ierarhul le‑a spus credincioșilor prezenți că din această duminică începe perioada Triodului, care durează 10 săptămâni, până la marele praznic al Învierii Domnului, perioadă în care suntem chemați la smerenie și pocăință: „Astăzi, la strană, s‑a deschis o carte mare, numită «Triodul», și zece săptămâni până la Paști cântăreții noștri vor rosti cântări din ea. De aceea, toată perioada aceasta, de 10 săptămâni, așa se și numește: «perioada Triodului» și, în fiecare duminică din această perioadă, se citește câte o Evanghelie care ne îndeamnă la îndreptarea vieții, la o pocăință sinceră, la apropierea de Dumnezeu. Așa face și Evanghelia de astăzi, a Vameșului și a Fariseului. Unul dintre ei, fariseul, era mândru, iar vameșul era smerit”.

De asemenea, ierarhul a arătat că acest timp de pregătire duhovnicească ne pune înainte modelul vameșului smerit, ca îndemn la îndreptarea vieții și la apropierea de Dumnezeu: „Domnul Iisus Hristos, fiind pedagogul absolut, ne‑a dat două exemple: unul de mândrie și unul de smerenie. Le‑a pus unul lângă celălalt, pentru ca mândria, în comparație cu smerenia vameșului, să arate oribil. Bietul vameș nu cuteza să‑și ridice capul către cer: «Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului»; fariseul zicea: «Mulțumescu‑Ți, Doamne, că nu sunt ca ceilalți; eu sunt un om credincios, postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig». Așadar, mândria este cea mai mare patimă, iar smerenia este cea mai mare virtute”.

În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Alexandru Coste, care va fi hirotonit preot pentru Parohia Boju, cu filia Boju‑Cătun, Protopopiatul Cluj I. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane clujene, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

Pomenirea a doi vrednici ierarhi

La finalul Liturghiei, Părintele Mitropolit Andrei a săvârșit slujba Parastasului pentru Episcopul Nicolae Ivan, de la a cărui trecere la cele veșnice se împlinesc, în 3 februarie, 90 de ani, și pentru Mitropolitul Bartolomeu Anania, de la a cărui trecere la Domnul s‑au împlinit, în 31 ianuarie, 15 ani. Părintele Mitropolit Andrei a evocat personalitatea celor doi mari ierarhi ai Clujului.

După slujba Parastasului, la mormintele celor doi ierarhi de vrednică amintire, din cripta de la demisolul Catedralei Mitropolitane, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit un trisaghion.