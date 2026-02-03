Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Parastas pentru Episcopul Nicolae Ivan și Mitropolitul Bartolomeu Anania

Parastas pentru Episcopul Nicolae Ivan și Mitropolitul Bartolomeu Anania

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Darius Echim - 03 Feb 2026

În Duminica a 33‑a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului), 1 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a liturghisit la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca. La finalul slujbei, au fost comemorați Episcopul Nicolae Ivan și Mitropolitul Bartolomeu Anania.

Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Mândrie și smerenie”, în care a vorbit despre cele două atitudini, pornind de la Pilda vameșului și a fariseului. Ierarhul le‑a spus credincioșilor prezenți că din această duminică începe perioada Triodului, care durează 10 săptămâni, până la marele praznic al Învierii Domnului, perioadă în care suntem chemați la smerenie și pocăință: „Astăzi, la strană, s‑a deschis o carte mare, numită «Triodul», și zece săptămâni până la Paști cântăreții noștri vor rosti cântări din ea. De aceea, toată perioada aceasta, de 10 săptămâni, așa se și numește: «perioada Triodului» și, în fiecare duminică din această perioadă, se citește câte o Evanghelie care ne îndeamnă la îndreptarea vieții, la o pocăință sinceră, la apropierea de Dumnezeu. Așa face și Evanghelia de astăzi, a Vameșului și a Fariseului. Unul dintre ei, fariseul, era mândru, iar vameșul era smerit”.

De asemenea, ierarhul a arătat că acest timp de pregătire duhovnicească ne pune înainte modelul vameșului smerit, ca îndemn la îndreptarea vieții și la apropierea de Dumnezeu: „Domnul Iisus Hristos, fiind pedagogul absolut, ne‑a dat două exemple: unul de mândrie și unul de smerenie. Le‑a pus unul lângă celălalt, pentru ca mândria, în comparație cu smerenia vameșului, să arate oribil. Bietul vameș nu cuteza să‑și ridice capul către cer: «Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului»; fariseul zicea: «Mulțumescu‑Ți, Doamne, că nu sunt ca ceilalți; eu sunt un om credincios, postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig». Așadar, mândria este cea mai mare patimă, iar smerenia este cea mai mare virtute”.

În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Alexandru Coste, care va fi hirotonit preot pentru Parohia Boju, cu filia Boju‑Cătun, Protopopiatul Cluj I. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane clujene, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

Pomenirea a doi vrednici ierarhi

La finalul Liturghiei, Părintele Mitropolit Andrei a săvârșit slujba Parastasului pentru Episcopul Nicolae Ivan, de la a cărui trecere la cele veșnice se împlinesc, în 3 februarie, 90 de ani, și pentru Mitropolitul Bartolomeu Anania, de la a cărui trecere la Domnul s‑au împlinit, în 31 ianuarie, 15 ani. Părintele Mitropolit Andrei a evocat personalitatea celor doi mari ierarhi ai Clujului.

După slujba Parastasului, la mormintele celor doi ierarhi de vrednică amintire, din cripta de la demisolul Catedralei Mitropolitane, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit un trisaghion.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului  -   parastas  -   Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca  -   Mitropolitul Bartolomeu Anania  -   Episcopul Nicolae Ivan
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri