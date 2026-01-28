Parastas pentru Episcopul Roman Ciorogariu și serbare dedicată Unirii la Oradea

Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la trecerea la cele veșnice a Episcopului Roman Ciorogariu, ctitorul reînființatei Episcopii Ortodoxe Române a Oradiei, în cadrul eparhiei au avut loc numeroase manifestări comemorative.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit, sâmbătă, 24 ianuarie, slujba Parastasului la Biserica cu Lună, necropola episcopală unde odihnește vrednicul ierarh comemorat, Episcopul Roman Ciorogariu. În cadrul slujbei de pomenire au fost amintiți și făuritorii Unirii Principatelor Române din anul 1859. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, dirijat de pr. prof. Ștefan‑Alexandru Lakatos. Au participat cadre didactice, părinți și elevi de la Liceul Ortodox din Oradea, care au adus un omagiu ierarhului ctitor, cunoscut pentru statornicia sa în apărarea identității românești și pentru contribuția decisivă la organizarea vieții românilor ortodocși din această parte de țară în perioada interbelică.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a rostit un cuvânt de învățătură și meditație duhovnicească, evocând chipul luminos al Episcopului Roman Ciorogariu și subliniind lucrarea sa providențială în viața Bisericii din Crișana, ca pildă vie pentru generațiile de astăzi.

În continuare, în fața sfântului lăcaș, unde se află statuia din bronz a ierarhului comemorat, a avut loc un moment de reculegere în semn de aleasă cinstire și recunoștință față de moștenirea sa duhovnicească și culturală.

În continuare, în Piața Unirii din Oradea, în fața statuii ecvestre a regelui Ferdinand I, a avut loc ceremonia dedicată Zilei Unirii Principatelor Române. Serviciul religios a fost săvârşit de preotul militar Ionuț‑Iuliu Jolța, capelanul Garnizoanei Oradea, care a oficiat slujba de Te Deum, înălțând rugăciuni de mulțumire pentru darurile primite de poporul român și pentru unitatea națională statornicită prin actul istoric de la 24 ianuarie 1859.

Prefectul județului Bihor, Marcel Daniel Dragoș, și prof. univ. dr. habil. Sorin‑Domițian Șipoș, prorector al Universității din Oradea, au vorbit despre semnificația Unirii Principatelor Române și despre rolul elitelor politice și culturale care au transformat idealul național într‑o realitate istorică. Au urmat un program artistic, depunerea de coroane, jerbe și buchete de flori la monumentul regelui Ferdinand I, defilarea detașamentului de onoare și Hora Unirii.

În cadrul manifestărilor comemorative dedicate Episcopului Roman Ciorogariu, Liceul Ortodox din Oradea a desfășurat activități educative și culturale dedicate patronului spiritual al instituției, menite să aducă în atenția elevilor și cadrelor didactice personalitatea complexă a vrednicului ierarh, precum și contribuția sa decisivă la consolidarea vieții bisericești și naționale din această parte de țară.