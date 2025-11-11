Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Parastas pentru pacienții trecuți la Domnul în cadrul Centrului de îngrijiri paliative din Cluj‑Napoca

Știri
Un articol de: Darius Echim - 11 Noiembrie 2025

În ajunul prăznuirii Sfântului Ierarh Nectarie, sâmbătă, 8 noiembrie, la Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj‑Napoca au fost comemorați pacienții care au trecut la cele veșnice în cadrul instituției medico‑sociale. În ultimul an, în perioada noiembrie 2024 - noiembrie 2025, au trecut la Domnul 582 de pacienți, din cei aproximativ 800 internați. De la deschiderea centrului, peste 7.800 de pacienți cu boli cronice progresive, indiferent de etnie, statut social sau confesiune, au primit, în mod gratuit, asistență medicală, spirituală, psihologică şi socială.

În curtea așezământului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjurat de un sobor de clerici, a săvârşit slujba Parastasului pentru pacienții care au trecut la Domnul, precum și pentru Episcopul Vasile Flueraș (Someșanul), ctitorul centrului. La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de mângâiere și îmbărbătare pentru cei prezenți, angajații centrului și membri ai familiilor celor care au trecut în veșnicie în cadrul așezământului.

Pr. dr. Bogdan Chiorean, directorul centrului, a mulțumit ierarhului, angajaților și tuturor celor care, de‑a lungul celor 12 ani de la deschiderea centrului, au sprijinit și continuă să sprijine activitățile de îngrijiri paliative. 

 

