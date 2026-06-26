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Părintele Constantin Necula a conferențiat la Cetatea de Scaun a Sucevei

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Un articol de: Irina Ursachi,   Daniela Livadaru - 26 Iunie 2026

În ziua prăznuirii Aducerii moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou la Suceava, Cetatea de Scaun a găzduit conferința „Taina iertării ca martiriu cotidian”, susținută de pr. prof. univ. dr. habil. Constantin Valer Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu și președinte al ASTRA.

Evenimentul, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și al Muzeului Național al Bucovinei, s‑a înscris în programul manifestărilor dedicate hramului Catedralei Arhiepiscopale și a reunit ierarhi, clerici, reprezentanți ai autorităților, cadre didactice, tineri și numeroși iubitori de cultură. Au fost prezenți, între alții, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul și directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu.

Organizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și ASTRA, întâlnirea a fost însoțită de lansarea volumului „Iată, v‑am spus vouă! Preocupări de pedagogie pastorală comparată”, apărut la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

În deschiderea evenimentului, prof. Daniela Ceredeev a evidențiat tema iertării ca expresie a libertății interioare și a mărturisirii credinței, evocând și îndemnul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic de a face roditoare iertarea primită de la Dumnezeu. Pr. Constantin Ciprian Blaga a prezentat principalele manifestări dedicate Sfântului Ioan cel Nou, numind conferința un „otpust cultural” al sărbătorii.

În cuvântul său, părintele Constantin Necula a vorbit despre iertare ca lucrare jertfelnică și nevoință zilnică, arătând că aceasta presupune renunțarea la mândrie, la dorința de răzbunare și la propria dreptate. În lumina Crucii lui Hristos, iertarea devine un martiriu cotidian, prin care omul rupe lanțul răului și dobândește libertate lăuntrică, fără ca aceasta să însemne acceptarea abuzului sau slăbiciune. Mesajul conferinței a fost urmărit atât de cei prezenți, cât și de participanții din mediul online, prin transmisiunea realizată de Sectorul media și comunicare al eparhiei.

Seara s‑a încheiat cu lansarea volumului semnat de pr. Constantin Necula, prezentat de pr. Constantin Ciprian Blaga ca o lucrare dedicată preoților, profesorilor și tuturor celor preocupați de formarea creștină, urmată de o sesiune de autografe.

Manifestările dedicate Sfântului Ioan cel Nou s‑au încheiat la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava cu slujba de priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea și cu reașezarea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou în paraclisul care îi poartă numele.

 

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