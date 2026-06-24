Sărbătoarea înveșnicirii Sfântului Ioan în Cetatea Mușatinilor

Astăzi, 24 iunie 2026, curtea așezământului monahal ctitorit la Suceava de Mușatinii Bogdan al III-lea și Ștefăniță Vodă s-a dovedit neîncăpătoare pentru mulțimea credincioșilor, copii, tineri ori oameni care au gustat din încercările vieții, veniți de aproape ori mai de departe, ce au afierosit parte din timpul zilei lucrătoare pentru a se întâlni în rugăciune cu Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, care ocrotește Țara Moldovei de peste șase veacuri.

În această zi de sărbătoare pentru lăcașul ce a fost odinioară Reședință mitropolitană, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de opt ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub protia IPS Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Din sobor au făcut parte Înaltpreasfinţiţii Părinţi Arhiepiscopi Teodosie al Tomisului şi Calinic al Sucevei și Rădăuților; Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfinţiţii Părinţi Episcopi-vicari: Nichifor Botoșăneanul, al Arhi­episcopiei Iașilor; Nectarie de Bogdania, al Arhiepiscopiei Chișinăului; Damaschin Dorneanul, al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; Teofil Trotușanul, al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Li s-au alăturat în slujire exarhi ai eparhiei, protoiereii celor cinci protopopiate, consilieri eparhiali, dar și mai mulți oaspeți.

În cinstea Înaintemergătorului Domnului, Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, a cărui naștere este prăznuită în această zi, dar și a mucenicului bineplăcut lui Dumnezeu al cărui nume îl poartă, Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu, a răspuns liturgic ecteniilor și ru­gă­ciunilor înălțate înaintea tronului Prea­sfintei Treimi de către slujitorii Altarului.

La momentul Chinonicului, IPS Părinte Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesul duhovnicesc al sărbătorii înscrise în Sinaxarul lunii iunie, pe a 24-a filă, evocând cele mai importante momente din viața Sfântului Ioan Botezătorul, dar și a ucenicului lui duhovnicesc, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.

La finalul slujbei au fost oferite distincții de vrednicie, semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susține­rea valorilor creștin-ortodoxe. IPS Părinte Calinic a oferit cea mai înaltă distincție a Arhi­episcopiei Sucevei și Rădăuților, „Crucea Bucovinei”: primarului municipiului Suceava, Vasile Rîmbu; directorului general în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Andrei Chivu; președintei ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), Mariana Dogaru. Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” a fost înmânat Oanei Șlemco, redactor Intermedia TV; Cătălinei Biholar, redactor-șef Intermedia TV; lui Liviu Clement, redactor-șef Cotidianul Crai Nou; lui Tiberiu Avram, redactor-șef Monitorul Suceava.

„Crucea Bucovinei” pentru clerici a fost oferită de chiriarhul locului preoţilor Florin Lupu, consilier eparhial al Sectorului Fonduri Externe și Interne, și Viorel-Ioan Cozmei, director al Departamentului Fonduri Guvernamentale și Locale.

A urmat prezentarea celor mai recente publicații ale Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Lect. univ. dr. Alexandru Prelipcean, director al Departamentului eparhial Periodice și Reviste Bisericești, a prezentat volumul cinci al seriei înnoite a publicației eparhiale „Candela. Revistă de teologie și cultură”.

Despre lansarea volumului „Iată, v-am spus vouă! - Preocupări de pedagogie pastorală comparată”, care a avut loc după-amiază, a vorbit autorul, pr. prof. univ. dr. Constantin Valer Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu.

Publicului i-a fost adus în atenție și impresionantul album „Veșnicii din Țara Mușatinilor ctitorite în lemn, piatră și culoare”, prin care este cinstită memoria acelora care, în vremuri uneori mai puțin prielnice, au înălțat monumente cu o valoare culturală inestimabilă, recunoscută pe plan național și internațional.

Gazdă a acestui eveniment cu o însemnătate deosebită pentru credincioșii din întreaga țară, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a subliniat că „întâlnirea cu Sfântul Ioan este o formă de catharsis colectiv, de curățare, căci fiecare rugăciune rostită în fața raclei cu cinstitele sale moaște nu este doar o formă de descărcare emoțională, ci și exprimarea unei dorințe profunde de vindecare trupească și sufletească. […] Sfântul Ioan nu întârzie să mijlocească pentru toți cei care își pleacă în rugăciune genunchii trupului ori ai inimii, pentru a ne arăta, iar și iar, că Dumnezeu lucrează cu putere, direct ori prin sfinții Săi, acolo unde inima este curată”.

În încheiere, credincioșii au fost îndemnați să își îndrepte pașii spre Mănăstirea Gorovei pentru a se închina la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ioan Botezătorul, în care se află o părticică din moaștele Înaintemergătorului Domnului. Totodată, au fost amintite evenimentele liturgice următoare: Procesiunea „Calea Sfinților” de la Rădăuți, din 29 iunie, sărbătoarea Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți, din 1 iulie, și prăznuirea Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, de la Mănăstirea Putna, din 2 iulie.

Evenimentul s-a bucurat de prezența unor reprezentanți ai oficialităților centrale și locale, precum Gheorghe Șoldan, președinte al Consiliului Județean Suceava, Bogdan George Păstrăv, prefectul județului Suceava, a unui numeros personal clerical și monahal și mai ales a mulțimii impresionante de închinători și mărturisitori, cu toții aduși împreună de râvna față de Dumnezeu și de dragostea purtată prietenului sufletului lor, Sfântul Ioan cel Nou.

Toți pelerinii care au petrecut în rugăciune și evlavie cele patru zile dedicate hramului, dar și cei care au sprijinit manifestările organizate s-au bucurat în acest răstimp de ospitalitatea și generozitatea obștii Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” și a celor care cu bucurie se numără între prietenii ocrotitorului Sucevei, primind o masă caldă, pachete cu alimente și apă.

Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava s-a născut în jurul anului 1300, în cetatea Trapezunt, aflată în Asia Mică, pe malul Mării Negre. Pentru că nu a dorit să se lepede de dreapta credință, a fost martirizat în anul 1330, în Cetatea Albă. Vestea minunilor pe care Sfântul Ioan cel Nou le-a săvârșit în decursul timpului a străbătut întreaga lume ortodoxă, moaștele sale fiind aduse la Suceava de către domnul Moldovei, Alexandru cel Bun.