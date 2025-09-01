Parohia Petea, bilanțul unei misiuni încununate cu binecuvântare arhierească

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat duminică, 31 august, în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Petea, Protopopiatul Cluj I.

Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie, a sfințit clopotul noii biserici aflate în construcție, Altarul de vară și cele două troițe amplasate recent în curtea lăcașului de cult. Slujba a fost urmată de un moment comemorativ, în cadrul căruia a fost săvârşită și slujba Parastasului pentru ctitorul Ioan Mândrușcă și soția sa, Maria.

Preotul paroh Vasile‑Sandu Pugna a desfăşurat o amplă activitate pastorală și administrativă. Astfel, a fost reabilitată casa parohială, care a fost resfințită în 2015. Între anii 2016 și 2019, la biserica din filia Legii au fost executate ample lucrări de modernizare. Lucrările la noua biserică au început în vara anului 2021. Până în vara acestui an, construcția ajunsese la nivelul acoperișului. Între 2023 și 2024, casa parohială a fost consolidată prin lucrări de subzidire, s‑a construit o anexă care cuprinde biroul parohial și centrala termică, iar acoperișul a fost înlocuit.

În anul 2025 s‑a achiziționat clopotul pentru noua biserică, s‑a finalizat Altarul de vară și s‑a amenajat terenul din jurul lăcașului. În aceeași perioadă, s‑a început renovarea exterioară a casei parohiale. Pentru întreaga activitate desfășurată în cei 10 ani de slujire, preotul Vasile‑Sandu Pugna a fost hirotesit iconom stavrofor. Părintele Mitropolit Andrei a mai acordat distincții unor binefăcători, între care s‑a aflat și primarul comunei Palatca, Ioan Huldușan.