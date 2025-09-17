Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” din Reșița și‑a sărbătorit ocrotitorul

Luni, 15 septembrie, cu prilejul sărbătorii „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, s-a aflat alături de clericii și credincioșii parohiei reșițene ocrotite de acest sfânt ierarh, socotit și ocrotitor al întregului Banat.

Ierarhul a sfințit trei icoane din mozaic așezate pe frontispiciul bisericii și a binecuvântat lucrările efectuate la exteriorul sfântului lăcaș. De asemenea, a sfințit și o troiță ce se află în curtea bisericii și care a fost renovată.

În continuare, ierarhul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice fiind date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Tot cu ocazia acestei vizite pastorale, Preasfinția Sa a binecuvântat și casa parohială, recent renovată.

Pentru toate lucrările realizate la sfântul lăcaș și casa parohială, părintele paroh dimpreună cu toți ctitorii și binefăcătorii au primit diplome de recunoștință. Parohia „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş” este situată în centrul municipiului Reşiţa, tot aici fiind şi sediul Protopopiatului ortodox. Biserica a fost zidită în 1846‑1866; ulterior (în anul 1930) a fost mărită.

„Astăzi l‑am pomenit și l‑am cinstit pe Sfântul Iosif și ne‑am rugat Mântuitorului Hristos pentru iertarea păcatelor noastre. L‑am rugat pe Sfântul Iosif să mijlocească în continuare pentru noi, clerul și poporul bine credincios din țara Banatului, pentru mântuirea noastră înaintea Tronului Preasfintei Treimi. Avem nevoie de rugăciunile sfinților, avem nevoie de rugăciunile Maicii Domnului și suntem datori să ne asumăm fiecare crucea, pentru că Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș și toți sfinții și‑au asumat Crucea Mântuitorului Hristos și au înțeles cuvântul Domnului din Sfânta Evanghelie: «Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea sa și să‑Mi urmeze Mie». Sfântul Iosif L‑a urmat pe Mântuitorul, așa cum ni se spune și în troparul lui: «Din tinerețe cu totul te‑ai supus Domnului, cu rugăciunile, cu ostenelile și cu postul». Să învățăm de la Sfântul Iosif că rugăciunile, ostenelile și postul ne duc pe calea mântuirii către Împărăția cerurilor. Fără nevoință, fără drumul Crucii, fără post și rugăciune, nu ne putem mântui și trebuie să ne încredințăm, în toată vremea și în tot ceasul, rugăciunilor Maicii Domnului. Să nu uităm că Sfântul Iosif a plecat din lumea aceasta chiar la praznicul Adormirii Maicii Domnului, în anul 1656”, a afirmat Preasfințitul Părinte Lucian.

Întrucât Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș este socotit și ocrotitorul pompierilor, Preasfințitul Părinte Lucian a mers după Sfânta Liturghie la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” Caraş‑Severin din Reșița și a oficiat o slujbă de Te Deum. După momentul de rugăciune, a rostit un cuvânt de binecuvântare și i‑a oferit inspectorului-șef, locotenent‑colonel Ionel Petru Tilca, o Sfântă Scriptură, o icoană și o carte de rugăciuni. Au urmat alocuțiuni din partea oficialităților prezente, iar inspectorul-șef a transmis mesajul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, general Dan‑Paul Iamandi. Au fost și avansări în grad, iar evenimentul s‑a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare.

Au participat la această manifestare autorități centrale, județene și locale, civile și militare.