Patriarhul României a votat la alegerile locale parţiale din Bucureşti
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a votat astăzi, 7 decembrie, în jurul orei 17:30, la secția de votare din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 74 „Ienăchiță Văcărescu” din sectorul 4 al Capitalei. După exercitarea dreptului constituțional, Preafericirea Sa i‑a binecuvântat pe cei prezenți și le‑a oferit iconițe.
În 7 decembrie 2025, bucureştenii sunt aşteptaţi la urne pentru alegerea primarului general al Capitalei. Toate cele aproape 1.300 de secții de votare din Capitală sunt deschise începând cu ora 7:00 dimineața, iar cetățenii care au împlinit vârsta de 18 ani își exercită dreptul de vot până la ora 21:00, când secțiile vor fi închise.