Pelerinaj cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie în Serbia

Data: 18 Feb 2026

Duminică, 15 februarie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, aflată la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, a fost dusă în procesiune în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Uzdin, Republica Serbia.

După primirea raclei în lăcașul de cult, a fost săvârșită slujba Privegherii de către un sobor de preoți condus de părintele Emanuel Tăpălagă, vicar administrativ al Episcopiei Daciei Felix.

În cuvântul de învățătură, părintele Emanuel Tăpălagă a vorbit despre însemnătatea duhovnicească a duminicii, subliniind faptul că iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele constituie criteriul ultim al judecății divine.

Cuvântul de binecuvântare al Preasfințitului Părinte Episcop Ieronim a fost transmis credincioșilor de către părintele Andrei Stancu, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului”, care a subliniat importanța cinstirii sfinților în viața Bisericii și rolul lor de mijlocitori înaintea lui Dumnezeu pentru întărirea credincioșilor.

La final, părintele Moise Lința, parohul comunității din Uzdin, a adresat cuvinte de mulțumire Preasfințitului Părinte Ieronim pentru binecuvântarea oferită credincioșilor români și sârbi din această localitate și din împrejurimi, prin aducerea moaștelor Sfântului Nectarie în parohie. De asemenea, a exprimat recunoștința față de soborul slujitor și față de toți cei implicați în organizarea acestui moment deosebit.