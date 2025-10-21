Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, au săvârșit duminică, 19 octombrie, slujba de târnosire a noi
Pelerinaj cu moaștele Sfinților Pantelimon și Visarion în Parohia Grădiștea
În zilele de 17-18 octombrie, credincioșii din Parohia Grădiștea, Protoieria Ilfov Nord, au trăit momente de aleasă bucurie și înnoire duhovnicească, prilejuite de aducerea raclei cu moaștele Sfinților doctori fără de arginți Pantelimon și Visarion, de la Mănăstirea Schitul Măgureanu din București. Evenimentul s‑a desfășurat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Delegația care a însoțit sfintele odoare, condusă de părintele ieromonah Calinic Costescu, a fost primită cu aleasă evlavie de un sobor de preoți, în frunte cu părintele protoiereu Cristian Burcea, alături de numeroși credincioși, copii și tineri ai parohiei. În seara zilei de vineri, 17 octombrie, a fost săvârșit Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, de un sobor de preoți și diaconi, urmat de Taina Sfântului Maslu. În cuvântul de învățătură rostit la final, părintele protoiereu Cristian Burcea a subliniat importanța rugăciunii comune, a unității și a slujirii jertfelnice în viața preoților și a credincioșilor. După slujbă, în biserica parohială au avut loc lucrările Cercului pastoral‑misionar Ilfov Nord, prezidate de părintele protoiereu Cristian Burcea, în cadrul cărora s‑au discutat aspecte administrative, liturgice și pastoral‑misionare. Sâmbătă, 18 octombrie, programul duhovnicesc a continuat cu Acatistul Sfântului Visarion, urmat de Sfânta Liturghie și de slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii parohiei.
La finalul Sfintei Liturghii, părintele Teodor Georgian Dumitru, parohul Bisericii Grădiștea, a evidențiat importanța acestui moment pentru întreaga comunitate parohială: „Aducerea moaștelor Sfinților Pantelimon și Visarion a fost o mare binecuvântare pentru parohia noastră. Credincioșii au venit în număr mare, rugându‑se cu credință și nădejde. Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea acordată, părintelui protoiereu Cristian Burcea pentru prezență și cuvântul de întărire, precum și tuturor celor care au sprijinit organizarea acestui eveniment”.