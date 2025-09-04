Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Pelerini bihoreni pe urmele Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria

Știri
Un articol de: Pr. Lucian Crișan - 04 Septembrie 2025

Pentru a‑și exprima recunoștința față de Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, mari duhovnici ai neamului românesc, și a le cunoaște lucrarea lor misionară, Parohia Subpiatra din Episcopia Oradiei a organizat, în perioada 18‑20 august, un pelerinaj la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Tinerii pelerini, însoțiți de preotul paroh și de cadre didactice, au participat la Sfânta Liturghie, s‑au închinat la moaștele Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa, au vizitat „grădina cu sfinți”, cimitirul Mănăstirii Sihăstria și chilia Părintelui Cleopa. Pelerinii au trăit momente înălțătoare, rugându‑se și în mănăstirile Agapia, Văratec, Neamț, Secu, Petru Vodă și Recea (judeţul Mureș).

Pe parcursul itinerarului spiritual‑cultural, pelerinii au primit informații despre istoria mănăstirilor pe care le‑au vizitat, despre sfinții care s‑au proslăvit în pământul Moldovei, au vizitat Cetatea Neamțului și Casa Memorială „Ion Creangă”din Humulești.

Pelerinajul a fost precedat și urmat de activități catehetice dedicate Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa, la biserica parohială din Subpiatra, în cadrul Școlii de vară. Aceste activități s‑au derulat în cadrul Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea. 

 

