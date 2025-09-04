Pelerini bihoreni pe urmele Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria

Pentru a‑și exprima recunoștința față de Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, mari duhovnici ai neamului românesc, și a le cunoaște lucrarea lor misionară, Parohia Subpiatra din Episcopia Oradiei a organizat, în perioada 18‑20 august, un pelerinaj la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Tinerii pelerini, însoțiți de preotul paroh și de cadre didactice, au participat la Sfânta Liturghie, s‑au închinat la moaștele Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa, au vizitat „grădina cu sfinți”, cimitirul Mănăstirii Sihăstria și chilia Părintelui Cleopa. Pelerinii au trăit momente înălțătoare, rugându‑se și în mănăstirile Agapia, Văratec, Neamț, Secu, Petru Vodă și Recea (judeţul Mureș).

Pe parcursul itinerarului spiritual‑cultural, pelerinii au primit informații despre istoria mănăstirilor pe care le‑au vizitat, despre sfinții care s‑au proslăvit în pământul Moldovei, au vizitat Cetatea Neamțului și Casa Memorială „Ion Creangă”din Humulești.

Pelerinajul a fost precedat și urmat de activități catehetice dedicate Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa, la biserica parohială din Subpiatra, în cadrul Școlii de vară. Aceste activități s‑au derulat în cadrul Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea.