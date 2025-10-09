Pelerinii pot vedea rândul închinătorilor, în timp real

În această perioadă de sărbătoare, portalul Doxologia.ro și site‑ul mmb.ro vine în întâmpinarea celor care doresc să se închine la moaștele Sfintei Parascheva și la moaștele Sfântului Grigorie Palama, care vor ajunge la Iași sâmbătă noaptea. Culoarul închinătorilor poate fi verificat în timp real, prin intermediul Google Maps, pentru a vedea unde se află capătul rândului.

Acest serviciu este disponibil nonstop în timp real, cu ajutorul voluntarilor implicați la evenimentele dedicate hramului.

Deoarece linkul de accesare a locației în timp real se regenerează după un anumit interval de timp, recomandăm pelerinilor să acceseze secțiunea dedicată hramului, prezentă pe portalul Doxologia.ro și pe site‑ul Arhiepiscopiei Iașilor, mmb.ro, conform imaginilor prezentate mai sus. Butonul locației vă va redirecționa automat către un Pin Google Maps.

Arhiepiscopia Iașilor pune la dispoziţie două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului. Aceste numere sunt: 0757.579.100 şi 0757.033.466, valabile în perioada 8‑15 octombrie.

Credincioșii care vor ajunge în această perioadă de sărbătoare la Iași sunt rugați să țină cont în permanență de prognoza meteo, de recomandările autorităților și să poarte îmbrăcăminte adecvată anotimpului.