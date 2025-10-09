Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Pelerinii pot vedea rândul închinătorilor, în timp real

Un articol de: Flavius Popa - 09 Octombrie 2025
Un articol de: Flavius Popa - 09 Octombrie 2025

În această perioadă de sărbătoare, portalul Doxologia.ro și site‑ul mmb.ro vine în întâmpinarea celor care doresc să se închine la moaștele Sfintei Parascheva și la moaștele Sfântului Grigorie Palama, care vor ajunge la Iași sâmbătă noaptea. Culoarul închinătorilor poate fi verificat în timp real, prin intermediul Google Maps, pentru a vedea unde se află capătul rândului.

Acest serviciu este disponibil nonstop în timp real, cu ajutorul voluntarilor implicați la evenimentele dedicate hramului.

Deoarece linkul de accesare a locației în timp real se regenerează după un anumit interval de timp, recomandăm pelerinilor să acceseze secțiunea dedicată hramului, prezentă pe portalul Doxologia.ro și pe site‑ul Arhiepiscopiei Iașilor, mmb.ro, conform imaginilor prezentate mai sus. Butonul locației vă va redirecționa automat către un Pin Google Maps.

Arhiepiscopia Iașilor pune la dispoziţie două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului. Aceste numere sunt: 0757.579.100 şi 0757.033.466, valabile în perioada 8‑15 octombrie.

Credincioșii care vor ajunge în această perioadă de sărbătoare la Iași sunt rugați să țină cont în permanență de prognoza meteo, de recomandările autorităților și să poarte îmbrăcăminte adecvată anotimpului.

 

