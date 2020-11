Pomenirea Arhiepiscopului Eftimie Luca la Roman

Sâmbătă, 31 octombrie 2020, în ziua de pomenire a celor adormiți, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înconjuraţi de un sobor de slujitori, au săvârșit slujba Parastasului, la trecerea a șase ani de la nașterea în ceruri, pentru vrednicul de pomenire ierarhul Eftimie Luca, cel care a păstorit pe scaunul vlădicesc din această parte a Moldovei între anii 1978 și 2014.

Credincioși și pelerini din cuprinsul Eparhiei Romanului și Bacăului au participat sâmbătă la Dumnezeiasca Liturghie oficiată de soborul preoților și diaconilor de la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, în prezența celor doi arhiepiscopi, iar apoi la pomenirea Arhiepiscopului Eftimie Luca.

După acest moment, cei prezenți au mers în procesiune spre mormântul situat în curtea Centrului eparhial, unde a fost oficiat un trisaghion întru pomenirea celui de-al 76-lea ierarh pe scaunul de la Roman.

În atmosfera de rugăciune și comuniune, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a evocat aspecte din viața și activitatea vlădicăi Eftimie „cel bun”, reliefând rolul pe care acesta l-a avut în istoria multiseculară a acestei eparhii.

„Astăzi ne-am adunat aici pentru a face pomenire Arhiepiscopului Eftimie, cel care a fost predecesorul nostru în scaunul arhieresc de la Roman, scaun ocupat de peste 600 de ani neîntrerupt, «Eftimie cel bun» fiind cel de-al 76-lea ierarh care a stat pe acest scaun vlădicesc. A face pomenire înseamnă a-ți aduce aminte. Este foarte important ca în această lume amnezică să facem anamneză de tot ce au lăsat pozitiv și frumos înaintașii noștri, mai ales unde biserica a avut o organizare aparte și a putut răspunde de-a lungul veacurilor la nevoile spi­rituale ale credincioșilor, preo­ților, monahilor și monahiilor care își duceau viața sub binecuvântarea omoforului spiritual al chiriarhului locului. Arhiepiscopia noastră are unicitatea ei în istoriografia ortodoxă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că am fost generația care îi continuăm activitatea fostului ierarh. Încercăm să continuăm și să adăugăm cărămida rânduită nouă de providență la edificiul spiritua­lității înaintașilor și al credinței noastre strămoșești ortodoxe”, a arătat Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim.

În cuvântul special rostit cu acest prilej, Arhiepiscopul Ioachim a mulțumit pentru prezența în rugăciune a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Calinic de la Suceava și a explicat necesitatea pomenirii celor adormiți în Domnul întru nădejdea Învierii veșnice:

„Pomenirea noastră se regăsește în contextul pomenirii morților în general, care se face după sărbătoa­rea pe care o denumim «Moșii de toamnă», când aducem mulțu­mire lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-am primit de la El în anul acesta și oferim Lui în mod simbolic din darurile acestea spre pomenirea celor care au fost înaintașii noștri. De la strămoșii noștri noi moștenim două lucruri esențiale: Cerul, unde sunt sufletele celor prin care noi am venit în această viață, deci pă­rinți, frați și slujitori ai noștri îna­inte-mergători, și mai moștenim Pământul, acolo unde zac osemintele lor. Să fim conștienți de viața noastră, precum și de viața celor care ne-au stat la baza formării noastre spirituale, culturale și morale. Mulțumesc și Părintelui Arhiepiscop Calinic de la Suceava, care acum șase ani a fost și am fost îm­preună alături de patul de sufe­rință al Arhiepiscopului Eftimie. Vă mulțumim Părinte Arhiepiscop Calinic că ați venit astăzi la Roman și vă mai așteptăm din când în când prin incinta Eparhiei Romanului. Slavă Domnului că suntem împreună cu toții în rugăciune!”

La final, părinții slujitori de la Catedrala Arhiepiscopală au împăr­țit credincioșilor prezenți pachete cu alimente întru pomenirea fostului arhipăstor de la Roman.