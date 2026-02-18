Pomenirea Episcopului Nicolae Popea la Caransebeș

Episcopia Caransebeșului a organizat marți, 17 februarie, un eveniment spiritual‑cultural la două secole de la nașterea ierarhului academician Nicolae Popea, al doilea episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Caransebeșului.

Manifestarea, intitulată „Bicentenarul naşterii Episcopului academician Nicolae Popea (1826‑2026)”, s‑a desfășurat la Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeș, începând cu o slujbă de pomenire săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. În continuare, părintele arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului, a susținut o meditație cu tema „Episcopul Nicolae Popea, un model actual la două secole de la naștere”. Au participat la această comemorare oficialități locale, oameni de cultură, preoți din municipiu și împrejurimi, monahi și monahii, precum și urmași ai Episcopului Nicolae Popea, nepoata fratelui mai mic al ierarhului, Florina Popea, împreună cu fiica ei, Ioana. Câteva cuvinte în cadrul evenimentului au fost adresate și de către nepoata ierarhului.

A fost săvârșită o slujbă de pomenire și la mormântul episcopului din cimitirul bisericii necropolă a Episcopiei Caransebeșului, unde mai sunt înmormântați și alți ierarhi ai Eparhiei Banatului Montan.

La final, Părintele Episcop Lucian le‑a oferit urmașilor Episcopului Popea un tablou cu acesta. Biblioteca de la Centrul eparhial poartă numele Episcopului academician Nicolae Popea.

„Am avut o zi de cinstire și comemorare a celui care a păstorit aproape două decenii istorica Eparhie a Caransebeșului, Nicolae Popea, un mare slujitor al Bisericii, un cărturar erudit, om de cultură, dar și un militant înfocat pentru drepturile românilor din Transilvania și Banat. Nicolae Popea a fost o personalitate care a marcat ultimii ani din secolul al 19‑lea și primii ani din secolul 20. A fost pentru preoții și credincioșii din această eparhie un bun și blând părinte, un om care a știut să împletească rugăciunea cu munca, dar și cultura cu tot ceea ce înseamnă administrație eparhială. Toate aceste lucruri importante le‑a învățat de la Marele și Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.